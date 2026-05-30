Bedava Fotoğraf Yok! UFC Şampiyonu Islam Makhachev, Fotoğraf Çekilmek İsteyen Hayranlarına Şınav Çektirdi!

Gündelik kıyafetleriyle korumasız bir şekilde dolaşan şampiyon sporcu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlerin fotoğraf çektirme talebini geri çevirmeyen Makhachev, bunun karşılığında Dağıstan dövüş ekolünün katı disiplinini yansıtan bir şart öne sürdü. Efsanevi dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile aynı kamplarda yetişen ve disipliniyle tanınan Makhachev, gençlerden halka açık alanda 20'şer şınav çekmelerini istedi. Teklifi kabul eden gençler, alışveriş merkezinin mermer zeminine uzanarak şınav çekmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında ceketlerini ve çantalarını bırakan hayranlar, nizami bir şekilde şınav pozisyonu aldı. Islam Makhachev, şınav çeken gençlerin başında adeta bir antrenör gibi bekleyerek tekrarları tek tek saydı. Görüntülerde, şampiyon sporcunun hareketleri yarım yapan veya kaytarmaya çalışan gençleri uyararak disiplinden taviz vermediği görüldü. Görevi başarıyla tamamlayan gençler, dünya şampiyonu ile hatıra fotoğrafı çektirme hakkını kazandı. Makhachev'in gençleri spora teşvik etmek amacıyla yaptığı bu eğlenceli hamle, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Dijital platformlarda videonun altına 'Dağıstan'da hayran olmak bile kardiyo gerektirir' şeklinde binlerce yorum yapıldı.