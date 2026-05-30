Engin Günaydın Yıllar Sonra Açıkladı: Avrupa Yakası Neden Hala Bu Kadar İzleniyor?

Bu konuda değerlendirmede bulunan Engin Günaydın, dizinin başarısını yalnızca komedi unsurlarıyla açıklamadı. Engin Günaydın açıklamasında “Avrupa Yakası’nın sebebi sadece iyi komedi olması değil.” sözlerini kullandı. Dizinin yayınlandığı dönemin Türkiye’sine duyulan özlemin önemli bir etken olduğunu ifade eden oyuncu, “O dönemki Türkiye’nin umutlu haline özlem var.” dedi. Günaydın, izleyicilerin aslında yalnızca bir komedi dizisini izlemediğini düşündüğünü belirtti. Bu düşüncesini ise “Biz aslında diziye değil, geçmişimize gülüyoruz.” sözleriyle anlattı. Engin Günaydın ayrıca Avrupa Yakası’nın yalnızca karakterleri anlatmadığını da söyledi. Dizinin geçtiği dönemin ruhunu da ekrana taşıdığını belirten oyuncu, “Dizi kendi atmosferini anlatırken ülkeyi de anlatıyordu.” dedi.