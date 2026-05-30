article/comments
article/share
Haberler
TV
Engin Günaydın Yıllar Sonra Açıkladı: Avrupa Yakası Neden Hala Bu Kadar İzleniyor?

Engin Günaydın Yıllar Sonra Açıkladı: Avrupa Yakası Neden Hala Bu Kadar İzleniyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.05.2026 - 15:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Avrupa Yakası yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi bugün de farklı platformlarda izlenmeye devam ediyor. Özellikle YouTube’da milyonlarca kez izlenen bölümleriyle yeni kuşakların da dikkatini çekiyor. Dizinin hala neden bu kadar sevildiği ise zaman zaman gündeme geliyor. Avrupa Yakası’nın önemli isimlerinden Engin Günaydın da bu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, dizinin yıllardır izlenmesinin arkasındaki nedeni kendi bakış açısıyla anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000’li yıllara damga vuran Avrupa Yakası, ekran yolculuğunu tamamlamasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen etkisini koruyan yapımlar arasında yer alıyor.

2000’li yıllara damga vuran Avrupa Yakası, ekran yolculuğunu tamamlamasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen etkisini koruyan yapımlar arasında yer alıyor.

Gülse Birsel’in kaleme aldığı dizide Gazanfer Özcan, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra, Vural Çelik, Hasibe Eren, Şenay Gürler ve Levent Üzümcü gibi birçok sevilen isim yer almıştı. Yayınlandığı dönemde reytinglerde önemli başarılar elde eden yapım, televizyon tarihinin en çok konuşulan komedi dizilerinden biri olmuştu. Bugün ise dizinin eski bölümleri dijital platformlarda ve YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşmaya devam ediyor. Özellikle genç izleyicilerin de diziyi keşfetmesi dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası’nın neden hala bu kadar ilgi gördüğü sorusu ise yıllardır konuşuluyor.

Avrupa Yakası’nın neden hala bu kadar ilgi gördüğü sorusu ise yıllardır konuşuluyor.

Bu konuda değerlendirmede bulunan Engin Günaydın, dizinin başarısını yalnızca komedi unsurlarıyla açıklamadı. Engin Günaydın açıklamasında “Avrupa Yakası’nın sebebi sadece iyi komedi olması değil.” sözlerini kullandı. Dizinin yayınlandığı dönemin Türkiye’sine duyulan özlemin önemli bir etken olduğunu ifade eden oyuncu, “O dönemki Türkiye’nin umutlu haline özlem var.” dedi. Günaydın, izleyicilerin aslında yalnızca bir komedi dizisini izlemediğini düşündüğünü belirtti. Bu düşüncesini ise “Biz aslında diziye değil, geçmişimize gülüyoruz.” sözleriyle anlattı. Engin Günaydın ayrıca Avrupa Yakası’nın yalnızca karakterleri anlatmadığını da söyledi. Dizinin geçtiği dönemin ruhunu da ekrana taşıdığını belirten oyuncu, “Dizi kendi atmosferini anlatırken ülkeyi de anlatıyordu.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın