article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Disney Plus’tan Simpsonlar Hayranlarına Sürpriz Üç Yeni Bölüm Müjdesi

Disney Plus’tan Simpsonlar Hayranlarına Sürpriz Üç Yeni Bölüm Müjdesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.05.2026 - 15:00 Son Güncelleme: 30.05.2026 - 15:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Simpsonlar izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır ekran yolculuğunu sürdüren animasyon dizisi için yeni bölümler hazırlandı. Disney Plus, yaz aylarında yayınlanacak özel içeriklerle diziyi yeniden gündeme taşıyacak. Yeni sezon öncesinde gelecek bölümler için yayın takvimi de netleşti. Farklı hikâyeler ve özel konseptlerle hazırlanan yapımlar doğrudan dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Böylece Simpsonlar hayranları yeni sezonu beklemeden yeni maceralarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: Independent

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Black Mirror
Dizi

Black Mirror

The Simpsons
Dizi

The Simpsons

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Simpsonlar, yayın hayatına başladığı günden bu yana popülerliğini koruyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Simpsonlar, yayın hayatına başladığı günden bu yana popülerliğini koruyor.

Kısa süre önce tamamlanan 37. sezon aynı zamanda dizinin 800. bölümünü de içeriyordu. Gözler yeni sezona çevrilmişti. Ancak Disney Plus, beklenmedik bir hamle yaparak izleyicilere üç yeni özel bölüm hazırladığını duyurdu. Böylece yeni sezon öncesinde diziye kısa bir ara verilmeden yeni içerikler yayınlanacak.

İlk özel yapım 17 Haziran tarihinde izleyicilerle buluşacak.

İlk özel yapım 17 Haziran tarihinde izleyicilerle buluşacak.

“Extreme Makeover: Homer Edition” adını taşıyan bölüm iki parçadan oluşacak. Hikâyenin merkezinde yine Homer ve Marge yer alacak. Çiftin birlikte geçirdiği bir akşamın ardından yaşanan gelişmeler olayların yönünü değiştirecek. Marge’ın Homer hakkında kurduğu farklı hayaller bölümün temelini oluşturacak. Yapımda Betty Gilpin konuk oyuncu olarak yer alırken Laufey ile Tegan and Sara da müzikal katkı sağlayacak. Bölümün dizinin klasik mizah anlayışını koruyacağı belirtiliyor.

Disney Plus’ın hazırladığı ikinci özel bölüm ise 3 Temmuz’da yayınlanacak.

Disney Plus’ın hazırladığı ikinci özel bölüm ise 3 Temmuz’da yayınlanacak.

“Simpsley” adlı yapım, film noir tarzında hazırlanmış farklı bir hikâye sunacak. Bu bölümde Marge Bouvier karakteri ön plana çıkacak.

Üçüncü ve son özel bölüm ise 26 Ağustos tarihinde yayınlanacak. “Yellow Mirror” isimli yapım, teknoloji temalı hikâyeleriyle bilinen Black Mirror dizisine gönderme yapacak. Yapay zekâ ve teknoloji odaklı olayların anlatıldığı bölümde Simpson ailesi yine sıra dışı durumlarla karşı karşıya kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın