Haberler
Yemek
Kusursuz Sahanda Yumurta Yapmanın Sırrı Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 14:54
Sahanda yumurta basit gibi görünse de doğru teknik uygulanmadığında sonuç kolayca hayal kırıklığı yaratabiliyor. Uzmanlara göre küçük ama kritik bir hazırlık adımı, yumurtanın kıvamını ve görünümünü tamamen değiştirebiliyor. İşte her seferinde daha dengeli ve lezzetli sonuç veren o basit yöntem…

Kusursuz sahanda yumurta yapmak çoğu zaman basit görünse de, pratikte küçük hatalar bile sonucu bozabiliyor.

Ancak uzmanlara göre birkaç basit teknikle her seferinde restoran kalitesine yakın yumurtalar elde etmek mümkün.

En çok önerilen yöntemlerden biri, yumurtayı doğrudan tavaya kırmak yerine önce bir kaseye almak. Simply Recipes uzmanı Julie Laing’e göre bu yöntem, sarının dağılmasını ve beyazın tavada kontrolsüz yayılmasını engelliyor. Laing, yumurtayı sıcak ve tereyağlı tavaya yavaşça dökerek beyazın eşit şekilde yayılmasını sağladığını, ardından sarıyı ortalayarak eklediğini belirtiyor. Bu sayede hem görsel olarak daha düzgün hem de pişme açısından daha dengeli bir sonuç elde ediliyor.

Bir diğer yöntem ise yağ kullanmadan, hatta tereyağı bile eklemeden yapılan “buharla pişirme” tekniği.

Bir yemek editörüne göre, yumurta tavaya kırıldıktan sonra yalnızca bir çay kaşığı su ekleyip kapağı kapatmak, yumuşak ve eşit pişmiş bir sonuç yaratıyor. Özellikle yapışmaz tava ve şeffaf kapak kullanıldığında süreç daha kontrollü ilerliyor.

Daha sıra dışı bir alternatif ise mikrodalga yöntemi. Yemek yazarı Dannii Martin’e göre, uygun bir kapta hazırlanan yumurta mikrodalgada yaklaşık iki dakika içinde hızlı ve pratik şekilde pişirilebiliyor. Bu yöntem özellikle zamandan tasarruf etmek isteyenler için öne çıkıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
