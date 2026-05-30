article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
3 Kilometrelik Dağ Dev Makineyle Oyuluyor: Tünel Açılmaya Başladı

3 Kilometrelik Dağ Dev Makineyle Oyuluyor: Tünel Açılmaya Başladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 13:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya’daki dev demiryolu projesinde mühendisler, Saginara Dağı’nın içini yüksek teknolojiyle oyma sürecine başladı. “Partenope” adlı dev tünel açma makinesi, yaklaşık 3 kilometrelik hattı yer altından kazıyarak ilerliyor. Çalışmalar, Avrupa’nın en büyük altyapı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.railway-technology.com/ne...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalya’da Salerno–Reggio Calabria Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi, mühendislik açısından en kritik aşamalarından birine geçti.

İtalya’da Salerno–Reggio Calabria Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi, mühendislik açısından en kritik aşamalarından birine geçti.

Hattın Battipaglia–Romagnano kesiminde yer alan Saginara Dağı’nda, “Partenope” adlı dev tünel açma makinesiyle yaklaşık 3 kilometrelik yer altı koridorunun kazısına başlandı.

Yaklaşık 4 bin ton ağırlığında ve 130 metre uzunluğundaki bu dev sistem, Avrupa’da şimdiye kadar kullanılan en büyük tünel açma makinelerinden biri olarak gösteriliyor. Projenin arkasında Webuild liderliğindeki konsorsiyum bulunuyor.

Dev kesici başlıkla kaya katmanı parçalanıyor

Dev kesici başlıkla kaya katmanı parçalanıyor

Makinenin en kritik parçası, 13,46 metre çapındaki döner kesici başlık. Bu sistem, dağ kütlesine sürekli baskı uygulayarak kayayı parçalar ve ortaya çıkan malzemeyi iç taşıma bantlarıyla dışarı aktarır. Böylece kazı süreci hem sürekli hem de kontrollü şekilde ilerler.

Partenope yalnızca kazı yapmıyor; aynı anda tünelin iç kaplama ve destek sistemlerini de kurarak ilerliyor. Bu eş zamanlı çalışma modeli, hem süreyi kısaltıyor hem de yapısal güvenliği artırıyor.

10 MW gücünde dev sistem

Toplam 18 elektrik motoruyla çalışan makine, yaklaşık 10 MW güce sahip. İlerleme hızı ise zeminin sertliğine, yer altı suyu seviyesine ve kaya yapısına göre değişkenlik gösteriyor. Tüm süreç boyunca tork, basınç ve kesici başlık aşınması gibi veriler mühendis ekipleri tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Projede 100’den fazla uzman teknisyen, makinenin işletimi ve bakımında görev yapıyor.

3 kilometrelik tünel tek galeride birleşecek

3 kilometrelik tünel tek galeride birleşecek

Saginara Tüneli, Campagna ile Contursi Terme arasında inşa ediliyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yapı, çift hatlı demiryolu trafiğini tek bir yer altı galerisi içinde taşıyacak şekilde tasarlandı.

Bu yapı, hattın Sele Vadisi çevresindeki dağlık coğrafyadan kesintisiz geçmesini sağlayacak.

Hatta 300 km/s hedefi

Proje tamamlandığında, Salerno–Reggio Calabria Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde trenlerin saatte 300 kilometre hıza ulaşması hedefleniyor. Toplam 35 kilometrelik Battipaglia–Romagnano kesiminde 19 viyadük ve yaklaşık 18 kilometrelik yer altı hattı yer alacak.

Yer altı mühendisliğinde yeni seviye

Modern tünel açma makineleri, kazı, taşıma ve destek işlemlerini tek bir sistemde birleştirerek geleneksel yöntemlerin risklerini azaltıyor. Bu yaklaşım, çalışanların doğrudan kazı alanına maruz kalmasını düşürürken güvenlik ve verimliliği de artırıyor.

Partenope’nin devreye alınmasıyla birlikte proje, Güney İtalya’nın en iddialı altyapı projelerinden birinde en kritik yer altı aşamasına resmen girmiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın