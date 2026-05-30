3 Kilometrelik Dağ Dev Makineyle Oyuluyor: Tünel Açılmaya Başladı

Makinenin en kritik parçası, 13,46 metre çapındaki döner kesici başlık. Bu sistem, dağ kütlesine sürekli baskı uygulayarak kayayı parçalar ve ortaya çıkan malzemeyi iç taşıma bantlarıyla dışarı aktarır. Böylece kazı süreci hem sürekli hem de kontrollü şekilde ilerler.

Partenope yalnızca kazı yapmıyor; aynı anda tünelin iç kaplama ve destek sistemlerini de kurarak ilerliyor. Bu eş zamanlı çalışma modeli, hem süreyi kısaltıyor hem de yapısal güvenliği artırıyor.

10 MW gücünde dev sistem

Toplam 18 elektrik motoruyla çalışan makine, yaklaşık 10 MW güce sahip. İlerleme hızı ise zeminin sertliğine, yer altı suyu seviyesine ve kaya yapısına göre değişkenlik gösteriyor. Tüm süreç boyunca tork, basınç ve kesici başlık aşınması gibi veriler mühendis ekipleri tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Projede 100’den fazla uzman teknisyen, makinenin işletimi ve bakımında görev yapıyor.