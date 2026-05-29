A.B.İ.'den Ayrılan Afra Saraçoğlu, Yeni Başrol Olduğu İddia Edilen Sinem Kobal Sorusuna Tepki Gösterdi!

29.05.2026 - 11:54
Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. salı akşamlarının reyting zirvesine yerleşmeyi başardı. Sezona 5 diziyle başlayan salı gününde diziler birer birer final yaptı, ardından başlayan A.B.İ. zirveyi görünce bu kez de en güçlü rakibi Kıskanmak final kararı aldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara döndüğü dizide reytingler ve başarı konuşulurken, başrol Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Yeni sezonda başrol olarak Sinem Kobal'ın geleceği iddiaları Afra Saraçoğlu'na soruldu. Ünlü oyuncu soruları geçiştirirken telefonda olduğunu belirterek muhabire sert çıktı.

Sezonun hem en tartışmalı hem de en başarılı işlerinden biri olan A.B.İ. 9 Haziran Salı günü sezon finali yapacak.

Başta Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana dönmesiyle büyük heyecan yaratan dizi, partnerinin Afra Saraçoğlu olmasıyla yerini tartışmalara bıraktı. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sezon boyunca tepkilerin odağında oldu. Sezon finaline yaklaşılırken başrol Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağı öğrenildi. Saraçoğlu'nun diziden ayrılık nedeninin İmirzalıoğlu'yla aralarındaki yaş farkı sebebiyle iletişim sorunu yaşaması olduğu iddia edildi. Gelecek sezon Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olacak ismin, eşi Sinem Kobal olacağı da iddialar arasında yer aldı.

Yurt dışı tatilinden dönüşte havalimanında görüntülenen Afra Saraçoğlu, diziyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Afra Saraçoğlu, hem diziden neden ayrıldığına hem de Sinem Kobal'la ilgili sorulara cevap vermeyip telefonda olduğunu belirterek 'Lütfen biraz saygı duyar mısınız? Telefondayım hala.' cevabını verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
