Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Oyuncu Yeni Sezonda Eski Masal Dizisine Başrol Oldu

Başarılı oyuncu yeni sezonda bu kez farklı bir hikayeyle ekranlara dönecek. Dizinin merkezinde Mirza ve Leyla’nın hikayesi yer alacak. Leyla karakteri, hikayenin en önemli isimlerinden biri olacak. Murat Ünalmış ise yapımda Kozaklı ailesinin büyük oğlu Mirza karakterine hayat verecek.

Dizinin yapımını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstleniyor. Proje CNP Film imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturacak. Dizinin çekimlerinin Kapadokya’da yapılması planlanıyor. Herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde ekibin temmuz ayında sete çıkması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun kalan bölümü için de görüşmeler devam ediyor. Özellikle Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın ekran uyumu şimdiden merak edilen konular arasında yer alıyor.