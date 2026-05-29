Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Oyuncu Yeni Sezonda Eski Masal Dizisine Başrol Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.05.2026 - 10:58
Yeni sezon için hazırlanan dizilerde oyuncu kadroları netleşmeye devam ediyor. Kanallar ve yapım şirketleri bir yandan çekim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da başrol oyuncularını açıklıyor. Son dönemde merak edilen projelerden biri olan “Eski Masal” için de yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin kadın başrol oyuncusu belli oldu. Böylece yapımın başrol çifti de netlik kazandı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen proje için hazırlıklar sürüyor. Özellikle başrollerin uyumu şimdiden konuşulmaya başladı.

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı yapımlar arasında yer alan “Eski Masal” dizisinde kadro çalışmaları sürüyor.

Yeni yayın döneminin dikkat çeken projelerinden biri olarak gösterilen dizide başrol eşleşmesi netleşti. Bir süredir kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak ediliyordu. Yapımdan gelen son bilgiyle birlikte bu soru da yanıt buldu. “Eski Masal” dizisinde Leyla karakterini Özge Özacar canlandıracak. Böylece Murat Ünalmış’ın dizideki partneri de belli olmuş oldu.

Özge Özacar son olarak “Kızılcık Şerbeti” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyuncu yeni sezonda bu kez farklı bir hikayeyle ekranlara dönecek. Dizinin merkezinde Mirza ve Leyla’nın hikayesi yer alacak. Leyla karakteri, hikayenin en önemli isimlerinden biri olacak. Murat Ünalmış ise yapımda Kozaklı ailesinin büyük oğlu Mirza karakterine hayat verecek. 

Dizinin yapımını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstleniyor. Proje CNP Film imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturacak. Dizinin çekimlerinin Kapadokya’da yapılması planlanıyor. Herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde ekibin temmuz ayında sete çıkması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun kalan bölümü için de görüşmeler devam ediyor. Özellikle Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın ekran uyumu şimdiden merak edilen konular arasında yer alıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
