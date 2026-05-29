Bir Dönemin Çocuk Fenomeniydi: Çitos Efe'nin Son Hali Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2026 - 13:31
Bir döneme damga vuran çocuk fenomenleri hatırlayanlar burada mı? Sosyal medyanın henüz bugünkü kadar yaygın olmadığı yıllarda ekranlardan milyonlara ulaşan, Erzurum şivesi ve sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Çitos Efe, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Gerçek adı Efe Koçyiğit olan fenomen isim, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Çitos Efe, özellikle yemek videoları, eğlenceli diyalogları ve kendine has konuşma tarzıyla Türkiye'nin en tanınan çocuk fenomenlerinden biri haline gelmişti.

Efe Koçyiğit'i tanımayan yoktur desek abartmış olmayız. Henüz 5 yaşındayken Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programına katılan Efe, kısa sürede Türkiye'nin en sevilen çocuk fenomenlerinden biri haline geldi. Erzurum şivesiyle yaptığı konuşmalar, yaşından beklenmeyecek kadar hazırcevap tavırları ve kendine has enerjisiyle milyonları ekran başına kilitleyen minik fenomen, programın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Özellikle yemeklere ve abur cuburlara olan düşkünlüğüyle hafızalara kazınan Efe, verdiği sempatik tepkiler nedeniyle 'Çitos Efe' lakabını aldı. Tombul yanakları, tonton tavırları, dansları ve esprileriyle sosyal medyada da büyük ilgi gören küçük fenomenin videoları milyonlarca kez izlendi. Televizyon ekranlarındaki popülaritesini YouTube ve sosyal medya platformlarına da taşıyan Efe Koçyiğit, o dönemin en tanınan çocuk figürlerinden biri haline geldi. Bugün bile birçok kişi onu hala 'Çitos Efe' adıyla hatırlıyor.

Küçük yaşlarda çektiği videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, televizyon programlarına konuk olmuş, magazin gündeminde sık sık yer almıştı. O dönemlerde sempatik tavırları kadar kilolu görüntüsüyle de dikkat çeken Efe, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de yeniden setlere dönmesi oldu. Efe Koçyiğit'in Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı 'Rüya Gibi' dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği öğrenildi.

Yıllar içinde ekranlardan uzaklaşan ve göz önünde olmayan Efe Koçyiğit son haliyle yeniden gündeme geldi.

Şimdilerde 15 yaşına giren genç fenomenin son görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken birçok kişi Çitos Efe'yi tanımakta zorlandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
