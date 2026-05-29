Bir Dönemin Çocuk Fenomeniydi: Çitos Efe'nin Son Hali Gündem Oldu

Efe Koçyiğit'i tanımayan yoktur desek abartmış olmayız. Henüz 5 yaşındayken Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programına katılan Efe, kısa sürede Türkiye'nin en sevilen çocuk fenomenlerinden biri haline geldi. Erzurum şivesiyle yaptığı konuşmalar, yaşından beklenmeyecek kadar hazırcevap tavırları ve kendine has enerjisiyle milyonları ekran başına kilitleyen minik fenomen, programın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Özellikle yemeklere ve abur cuburlara olan düşkünlüğüyle hafızalara kazınan Efe, verdiği sempatik tepkiler nedeniyle 'Çitos Efe' lakabını aldı. Tombul yanakları, tonton tavırları, dansları ve esprileriyle sosyal medyada da büyük ilgi gören küçük fenomenin videoları milyonlarca kez izlendi. Televizyon ekranlarındaki popülaritesini YouTube ve sosyal medya platformlarına da taşıyan Efe Koçyiğit, o dönemin en tanınan çocuk figürlerinden biri haline geldi. Bugün bile birçok kişi onu hala 'Çitos Efe' adıyla hatırlıyor.

Küçük yaşlarda çektiği videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, televizyon programlarına konuk olmuş, magazin gündeminde sık sık yer almıştı. O dönemlerde sempatik tavırları kadar kilolu görüntüsüyle de dikkat çeken Efe, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de yeniden setlere dönmesi oldu. Efe Koçyiğit'in Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı 'Rüya Gibi' dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği öğrenildi.