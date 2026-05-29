Rapçi Eypio'nun Minik Kızı Anka Görenleri Mest Etti: Babasına Olan Benzerliği Dikkat Çekti!

Gerçek adı Abdurrahim Akça olan ünlü rapçi, arabesk ve Anadolu ezgilerini rap müzikle harmanlayarak oluşturduğu özgün tarzıyla Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle Burak King ile seslendirdiği 'Günah Benim' şarkısıyla milyonlarca kişinin diline dolanan Eypio, o günden bu yana rap sahnesinin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hollanda'da başlayan müzik yolculuğunda uzun yıllar yeraltı rap sahnesinde üretim yapan sanatçı, A.P.O mahlasıyla çıkardığı projelerle rap dinleyicilerinin radarına girmişti. Daha sonra yayınladığı albümler, Çukur dizisine hazırladığı unutulmaz şarkılar ve sinema projelerine yaptığı müziklerle kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Son dönemde Mustafa Sandal'ın Saygı albümünde seslendirdiği parçalarla da yeniden gündeme gelen Eypio, üretmeye hız kesmeden devam ediyor.