Rapçi Eypio'nun Minik Kızı Anka Görenleri Mest Etti: Babasına Olan Benzerliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2026 - 10:47
Rap müziği Anadolu ezgileriyle buluşturan, yıllardır milyonlarca kişinin dinlediği şarkılara imza atan Eypio, kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü rapçi, ailesiyle ilgili paylaşımları oldukça nadir yapıyor. Bu yüzden sosyal medya hesabından yaptığı her aile paylaşımı hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Son olarak minik kızı Anka ile verdiği yeni pozla gündeme gelen Eypio, bu kez şarkılarıyla değil baba-kız karesiyle konuşulmaya başlandı. Takipçilerinin dikkatini çeken ise Anka'nın tatlılığının yanı sıra babasına olan şaşırtıcı benzerliği oldu.

Türk rap müziğinin kendine has tarzıyla öne çıkan isimlerinden biri olan Eypio, yıllardır müzik kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Gerçek adı Abdurrahim Akça olan ünlü rapçi, arabesk ve Anadolu ezgilerini rap müzikle harmanlayarak oluşturduğu özgün tarzıyla Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle Burak King ile seslendirdiği 'Günah Benim' şarkısıyla milyonlarca kişinin diline dolanan Eypio, o günden bu yana rap sahnesinin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hollanda'da başlayan müzik yolculuğunda uzun yıllar yeraltı rap sahnesinde üretim yapan sanatçı, A.P.O mahlasıyla çıkardığı projelerle rap dinleyicilerinin radarına girmişti. Daha sonra yayınladığı albümler, Çukur dizisine hazırladığı unutulmaz şarkılar ve sinema projelerine yaptığı müziklerle kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Son dönemde Mustafa Sandal'ın Saygı albümünde seslendirdiği parçalarla da yeniden gündeme gelen Eypio, üretmeye hız kesmeden devam ediyor.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri olan Eypio, ailesiyle ilgili paylaşımları da oldukça nadir yapıyor.

Üç kız çocuğu babası olan ünlü rapçi, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen en küçük kızı Anka'nın doğumunu 'Geldi 3. prenses Anka' notuyla duyurmuş ve hayranlarından binlerce tebrik mesajı almıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Eypio'dan minik kızı Anka ile yeni bir paylaşım geldi. Baba-kızın birlikte verdiği poz kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anka'nın sevimliliği ve babasına olan benzerliği takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı 'Babasının kopyası olmuş' yorumlarında bulundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
