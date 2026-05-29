article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Deniz ve Beyza'yla Adı Anılan Sercan, Bu Kez Sude'yi Korumak İçin Eleme Adayı Oldu!

Survivor'da Deniz ve Beyza'yla Adı Anılan Sercan, Bu Kez Sude'yi Korumak İçin Eleme Adayı Oldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2026 - 15:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor'da Beyza'nın Sercan için kamp değiştirdiği ve birlikte bulundukları iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı, durumun yanlış anlaşıldığını ve ikilinin yalnızca sohbet ettiklerini açıkladı. Beyza ise elenmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyza için eleme adayı olduğu söylenen ve daha önce Deniz'e duyguları olduğundan söz eden Sercan, Beyza'nın elenmesinin ardından bu kez de Sude için eleme adayı olmak istediğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da bu sezon Deniz'e duygusal hisler beslediğini açıklayan Sercan uzun bir süre bu konuyla gündemde kalmıştı.

Survivor'da bu sezon Deniz'e duygusal hisler beslediğini açıklayan Sercan uzun bir süre bu konuyla gündemde kalmıştı.

Hislerinin karşılıklı olduğunu iddia eden Sercan, Deniz'in yaklaşımının arkadaşça olduğunu dile getirmesinin ardından ilk olarak tepkisini koymuştu. Kısa süre sonra Beyza'nın Kırmızı takım yarışmacılarının bulunduğu kampa yüzerek gittiğinin açıklanmasının ardından durum giderek karışmıştı. Beyza ve Sercan'ın birlikte bulunduğu açıklanırken ikilinin aralarındaki aşk iddiaları sosyal medyayı ele geçirmişti. Beyza'nın kaçamak cevapları, Sercan'ın sessizliği iddiaların kuvvetlenmesine yol açmıştı.

Beyza eleme potasındayken onu korumak için eleme adayı olduğu söylenen Sercan, Beyza'yı yarışmadan çekilirken tabir-i caizse hayal kırıklığına uğratmıştı. Kızgın ve kırgın olduğunu dile getiren Beyza'nın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı ikilinin durumunun yanlış anlaşıldığına dair açıklamada bulundu. Beyza ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada kimseye ihanet etmediğini dile getirirken olayların iç yüzünü de anlatmaktan geri kalmadı.

Detaylar:

Beyza'nın elenmesinin ardından Sercan'dan şaşırtan bir hamle daha geldi ve Sude'nin yazılmamasını, kendi isminin yazılmasını istedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın