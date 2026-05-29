Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinin Başlamadan Adı Değişti: Usta İsim Kadroya Katıldı

Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2026 - 14:04
Uzak Şehir'in etkisiyle başlayan aşiret ve toprak temalı şehir dışı çekimlerin olduğu dizilerde en yüksek başarı yakalayan Taşacak Bu Deniz oldu. Sezon boyu zirveden düşmeyen Taşacak Bu Deniz de gelecek sezona yön verdi. Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak bir Karadeniz dizisi gelirken, dizinin adı yapım aşamasında değişti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Sezon boyu en çok izlenen iki dizi Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir oldu.

Geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'in yakaladığı büyük başarı yeni toprak ve aşiret temalı dizilere öncülük etmişti. Bu sezon İstanbul dışında çekilen pek çok dizi yayın hayatına başladı. Taşacak Bu Deniz, Halef, Sevdiğim Sensin gibi diziler büyük başarı yakaladı. Taşacak Bu Deniz'in rekorlarının ardından gelecek sezon için Karadeniz dizisi hazırlıkları başladı.

Gelecek sezon için hazırlıklarına başlanan ve Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdamı Sakla Karadeniz dizisinin adı değişti.

Nuray Uslu'nun kaleme alacağı ve Aytaç Çiçek'in yöneteceği dizinin yeni adı Sevdam Karadeniz oldu. 25 yaşında memleketine geri dönen Karadenizli Zeyşan ve Kuzey’in aşkının anlatılacağı diziye Hercai dizisinde rol alan ve Nuray Uslu'yla birlikte çalışan Ayşegül Günay dahil oldu. Now TV ekranlarında yayınlanacak dizide ünlü Lazca “Dağ” anlamına gelen “Germa” rolüne hayat verecek ve Kuzey'in babaannesini canlandıracak.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
