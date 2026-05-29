Naci Görür Büyük İstanbul Depremi İçin Tahminin Revize Edildiğini Açıkladı

'Deprem dirençli kent ile kentsel dönüşüm kesinlikle aynı şeyler değil' diyen Görür, kentsel dönüşümün deprem hazırlığı olmadığını vurguladı.

Görür, kentlerin depreme hazırlıklı olması için yapılması gerekenleri sıraladı:

'Bunun için devletin adım atması gerekiyor. Bu konuda bakanlık kurulmalı, yönetim, halk, alt yapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomi bileşenlerinin bir araya getirilmesi şart. Vatandaşın hareketiyle deprem değişimi sağlanmaz. Çünkü bir şehirde sadece ev yok; yollar, barajlar, köprüler, tüneller ne olacak? Onların deprem dirençli olup olmadığını kim inceleyecek, kim anlayacak? Kendimizi aldatmayalım…

Bir bakanlık kurulmalı, bütçesini alıp 10-15 yılda tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirmeli. Vatandaştan para alınacaksa da bu iş insanları üzmeden, ezmeden olmalı. İnsanlar bireysel olarak kentsel dönüşümü yapabilir ama deprem dirençli kenti yapamazlar. Çünkü bu devlet işidir. Vatandaşının can güvenliği her şeyden önemlidir ve bunu sağlamak da devletin görevidir.'