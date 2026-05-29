Naci Görür Büyük İstanbul Depremi İçin Tahminin Revize Edildiğini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 11:56
Uzmanlara göre İstanbul’da 30 yıl içinde büyük bir deprem olacak. Megakent İstanbul için sık sık uyarılarda bulunan ve kentlerin depreme dirençli hale getirilmesini vurgulayan Naci Görür, yeni açıklamalarda bulundu. Nefes’ten Nalan Güneş’e konuşan deprem uzmanı Naci Görür, beklenen İstanbul depremine vurgu yaptı. Görür, depremin revize edildiğini bildirdi.

“Depremin ne zaman olacağını değil, insanların nasıl hayatta kalacağını konuşmalıyız.”

Deprem ülkesi olan Türkiye’de vatandaşlar diken üstünde. Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, büyük depremlerle on binlerce vatandaşını kaybetti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için beklenen büyük deprem riskine dair yeni uyarılarda bulundu. 

Deprem dirençli kentler için acilen adım atılması gerektiğine vurgu yapan Görür, “Depremin ne zaman olacağını değil, insanların nasıl hayatta kalacağını konuşmalıyız. Depremde insanların ölmemesi gerektiğini konuşmalıyız. Bunun için de deprem dirençli kentleri gündeme taşımamız gerekiyor. Deprem dirençli kent demek, zarar görmeyen kent değil. Zarar görür ama minimum şekilde. Yani insanlar ölmez; ölüm olursa da tesadüfen olur. Türkiye’nin geleceği deprem dirençli kentlere bağlıdır. Tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirmek zorundayız” dedi.

Beklenen İstanbul depremi için tahminler revize edildi.

İstanbul'da deprem beklendiğini söyleyen Naci Görür, 'Depremin kesin tarihini bilmek mümkün değil' dedi. 

Bilimsel araştırmalarla deprem olasılık ihtimalinin revize edildiğini kaydeden Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İstanbul’da deprem bekliyoruz. 1999 depreminden sonra yapılan bilimsel araştırmalar, 30 yıl içerisinde büyük bir deprem olma olasılığını yüzde 60’ın üzerinde göstermişti. Daha sonra yapılan revize çalışmalarla bu oran yüzde 48’e düşürüldü. Yani İstanbul’da önümüzdeki yıllarda büyük deprem olma ihtimali hâlâ yüksek. Ancak depremin kesin tarihini bilmek mümkün değil. Bilimsel çalışmalar bize riski gösteriyor; önemli olan da bu riske karşı hazırlıklı olmak.'

İstanbul depreme nasıl hazırlanmalı?

'Deprem dirençli kent ile kentsel dönüşüm kesinlikle aynı şeyler değil' diyen Görür, kentsel dönüşümün deprem hazırlığı olmadığını vurguladı. 

Görür, kentlerin depreme hazırlıklı olması için yapılması gerekenleri sıraladı:

'Bunun için devletin adım atması gerekiyor. Bu konuda bakanlık kurulmalı, yönetim, halk, alt yapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomi bileşenlerinin bir araya getirilmesi şart. Vatandaşın hareketiyle deprem değişimi sağlanmaz. Çünkü bir şehirde sadece ev yok; yollar, barajlar, köprüler, tüneller ne olacak? Onların deprem dirençli olup olmadığını kim inceleyecek, kim anlayacak? Kendimizi aldatmayalım…

Bir bakanlık kurulmalı, bütçesini alıp 10-15 yılda tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirmeli. Vatandaştan para alınacaksa da bu iş insanları üzmeden, ezmeden olmalı. İnsanlar bireysel olarak kentsel dönüşümü yapabilir ama deprem dirençli kenti yapamazlar. Çünkü bu devlet işidir. Vatandaşının can güvenliği her şeyden önemlidir ve bunu sağlamak da devletin görevidir.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
