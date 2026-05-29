Meteoroloji'den 8 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Hava Sıcaklıkları Ansızın 7 Derece Birden Düşüyor!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 08:44
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ani bir dönüşle yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs tarihli yeni hava durumu raporunu yayımlayarak tam 37 il için peş peşe kritik uyarılarda bulundu. Özellikle 8 il için 'sarı kodlu' tehlike alarmı verilirken, kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı açıklandı.

Sağanak yağış bu bölgeleri vuracak: Tam 37 il listede!

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde çok bulutlu ve kasvetli bir hava hakim olacak. Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri haricinde kalan neredeyse tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar ani düşüşe geçiyor, kuvvetli rüzgar yolda.

Yalnızca yağış değil, sıcaklık değerlerinde de ani bir kırılma yaşanacak. Rapora göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece birden azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanması beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden eseceği tahmin edilirken, bazı güney ve doğu illerinde fırtına uyarısı yapıldı. Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzeybatıdan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve çatı uçmalarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İşte sarı kod verilen 8 kritik il.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı 8 ili rengini 'sarı' olarak belirleyerek uyardı. İşte o iller:

Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların özellikle sel riskine ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı gün boyunca dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle vurguladı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
