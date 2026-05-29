Meteoroloji'den 8 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Hava Sıcaklıkları Ansızın 7 Derece Birden Düşüyor!

Yalnızca yağış değil, sıcaklık değerlerinde de ani bir kırılma yaşanacak. Rapora göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece birden azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanması beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden eseceği tahmin edilirken, bazı güney ve doğu illerinde fırtına uyarısı yapıldı. Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzeybatıdan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve çatı uçmalarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.