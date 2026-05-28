Çağla Şıkel'in Bayram "Kahvaltısı" Dillere Fena Düştü!

Modellik kariyeriyle hayatımıza giren, Türkiye ve Avrupa güzeli unvanlarıyla büyük çıkış yakalayan Şıkel, kısa sürede ekran dünyasının da vazgeçilmez yüzlerinden biri haline gelmişti. Sunuculuktan oyunculuğa kadar pek çok farklı alanda başarılı işlere imza atan Çağla Şıkel’i uzun yıllardır özellikle gündüz kuşağındaki sağlık ve yaşam programlarıyla ekranlarda izliyoruz. Aynı zamanda sahne performansıyla da dikkat çeken ünlü isim, “7 Kocalı Hürmüz” müzikalindeki başrol performansıyla da büyük beğeni topladı.

Özel hayatında ise oğulları Kuzey ve Uzay’la kurduğu bağla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, anneliğiyle de sosyal medyada övgü alan isimlerden biri olmayı başardı.

Tabii Çağla Şıkel denince akla ilk gelen detaylardan biri de yıllardır koruduğu inanılmaz fiziği oluyor. Fit görüntüsüyle her seferinde “yıllara meydan okuyor” yorumlarını beraberinde getiren ünlü isim, sağlığı ve dış görünüşü konusunda oldukça katı kurallara sahip olmasıyla biliniyor. Son birkaç yıldır özellikle beslenme düzeni, spor rutini ve tükettiği yiyeceklerle sosyal medyada sık sık gündem olan Şıkel; vitaminler, takviyeler ve birkaç kuru yemişten oluşan minimalist tabaklarıyla adeta fenomen haline geldi. Paylaştığı her öğün sosyal medyada yeni bir tartışma başlatırken, bazı kullanıcılar bu disipline hayran kaldıklarını söylerken bazıları ise “Bu kadarı da abartı. Nasıl doyuyor ki?” yorumları yapmadan edemiyordu.