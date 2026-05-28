Bu Şarkılara Göre Black ve Death Metal Ayrımını Yapabiliyor musun?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.05.2026 - 22:01
Metal müziğin en derin türlerinden black ve death metal, zaman zaman karıştırılabiliyor. Ama 'Ben gerçek metalciyim, her türü ayırt edebilirim!' diyorsan o zaman iş başka! Aşağıdaki grup - şarkı eşleşmelerine göre bakalım gerçekten ayırt edebiliyor musun? 👇

1. Mayhem’in “Freezing Moon” parçası death metal türündedir.

2. Cannibal Corpse’un “Hammer Smashed Face” parçası black metal türündedir.

3. Morbid Angel’ın “Rapture” parçası death metal türündedir.

4. Dissection’ın “Night’s Blood” parçası black metal türündedir.

5. Darkthrone’un “Transilvanian Hunger” parçası death metal türündedir.

6. Emperor’ın “I Am the Black Wizards” parçası black metal türündedir.

7. Deicide’ın “Dead by Dawn” parçası black metal türündedir.

8. Immortal’ın “At the Heart of Winter” parçası death metal türündedir.

9. Nile’ın “Lashed to the Slave Stick” parçası death metal türündedir.

Bu ayrım sende henüz pek oturmamış!

Şimdi net konuşalım, black ve death metal senin için hala aynı sayfada duruyor. Bu testte zorlanman çok normal çünkü bu iki türü ayırt edebilmek için ciddi bir metal müzik kulağının olması gerekiyor. Sen şu an daha “Sert müzik dinliyorum” aşamasındasın. Ama biraz daha odaklanarak, müziğin teknik detaylarına inerek dinlersen bu iki türü kolayca ayırabilirsin.

Bazen tutturuyorsun ama hala karışıyor!

Aslında hiç fena değilsin, bazılarını doğru yakalamışsın. Ama bazı sorularda rastgele işaretlemişsin gibi duruyor. 🙄 Belli ki sen bu iki türü hala karıştırıyorsun ama kulağın da gelişmeye başlamış. Daha fazla grup keşfedip; bu iki türün teknik, müzik ve şarkı sözü detaylarına bakıp biraz daha odaklı dinlersen bu ayrımı net şekilde çözersin. Şu an gri alandasın.

İlk duyduğun an farkı ayırt edebiliyorsun!

İşte olay bu! Sen artık sadece grup ismine bakmıyorsun, sound’u ayırt ediyorsun. Black metalin o buz gibi atmosferiyle death metalin brutal yapısını net şekilde ayırabiliyorsun. Bu da müzik kulağının çok iyi olduğunu gösteriyor. Muhtemelen yeni bir şarkı çıktığında bile ilk saniyesinden black mi death metal mi olduğunu anlıyorsun. Kısacası sen, bu ayrımı tam anlamıyla yapabilecek seviyeye çoktan ulaşmışsın!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
