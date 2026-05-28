Çiçekler Açarken Modunu Yükseltecek Sesler

Ecem Bekar
28.05.2026 - 12:01
Güneş yüzünü göstermeye, ağaçlar çiçek açmaya başladığında ihtiyacımız olan tek şey; bu atmosfere eşlik edecek enerjik şarkılar ve mod yükselten müzikler.

Senin için öyle bir liste hazırladık ki, ilk notada omuzların istemsizce oynamaya başlayacak, beşinci şarkıda ise kendini sokağa atmış bulacaksın.

Walking on Sunshine - Katrina & The Waves

Listeye en tepeden, güneşin tam kalbinden giriş yapıyoruz! Bu şarkı başladığı an, sanki üzerinde sarı bir elbise varmış ve sokakta dans ederek yürüyormuşsun hissi kaçınılmaz.

Jakuzi – Koca Bir Saçmalık

Biraz synth-pop sever misin? Bu şarkı hem biraz dertli gibi yapıp hem de arkadaki ritmiyle seni istemsizce sallıyor.

Büyük Ev Ablukada – Güneş Yerinde:

Güneş yerinde, her şey yolunda' cümlesinden daha baharlık ne olabilir ki? Bartu Küçükçağlayan’ın o rahat tavrı, şarkının salaşlığı...

Evdeki Saat – Uzunlar

Bu şarkı bir ara her yerdeydi ama hala eskimeyen bir 'yol' havası var. Arabaya atlayıp şehirden uzaklaşırken, yol kenarındaki ağaçların yeşerdiğini izlemek için daha iyi bir seçenek düşünemiyorum.

Hey! Douglas – Ayva Çiçek Açmış

İsminden belli zaten, tam mevsimlik! Klasiklerin o modern beatlerle birleşimi, seni hem geçmişe götürüyor hem de olduğun yerde ritim tutturuyor.

Güneş – Haydi Gel Benimle Ol

Sezen Aksu klasiğinin bu modern ve enerjik yorumu tam bir bahar sabahı eşlikisi.

Karsu – Jest Oldu

Karsu’nun o inanılmaz caz vokaliyle bu parçaya kattığı neşe bambaşka.

Watermelon Sugar - Harry Styles

Bahardan yaza geçerken o ilk çileğin tadını almak gibi bir şarkı bu. Modunu anında tatil moduna ışınlıyor.

Dog Days Are Over - Florence + The Machine

İçindeki tüm kış yorgunluğunu geride bırakıp çiçekli tarlalara doğru depar atasın gelecek.

Lovely Day - Bill Withers

Bill Withers o uzun notayı tutarken, senin de gününün ne kadar 'harika' geçeceğine dair inancın tavan yapacak.

Shut Up and Dance - Walk The Moon

'Sus ve sadece dans et!' Bu kadar basit.

Suddenly I See - KT Tunstall

Bir sabah uyanırsın ve her şeyin ne kadar net olduğunu görürsün ya; işte o anın şarkısı bu.

Aşk Kaç Beden Giyer? - Hadise

Özgüven tazeleme vakti! Bahar demek yenilenmek demekse, Hadise’nin bu güçlü parçasıyla yürüyüşünü değiştirme zamanı gelmiş demek.

Beautiful Day - U2

Ve final! Dünyanın tüm güzelliklerine bir saygı duruşu niteliğinde.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
