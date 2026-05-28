İstanbul'da Tarihi Sessizlik: Trafik Yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve tatil beldelerine akın etmesi, İstanbul’da benzerine az rastlanır manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Her gün milyonlarca aracın trafiğe çıktığı, sabah ve akşam saatlerinde kilitlenme noktasına gelen megakent, bayramın ikinci gününde adeta derin bir nefes aldı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.
Normalde 3 saat süren Tuzla-Silivri arası 1 saate düştü.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
