article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Tarihi Sessizlik: Trafik Yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

İstanbul'da Tarihi Sessizlik: Trafik Yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 12:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve tatil beldelerine akın etmesi, İstanbul’da benzerine az rastlanır manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Her gün milyonlarca aracın trafiğe çıktığı, sabah ve akşam saatlerinde kilitlenme noktasına gelen megakent, bayramın ikinci gününde adeta derin bir nefes aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.

İstanbul, Kurban Bayramı'nda boş kaldı. Normal çalışma günlerinde sürücüler için tam bir çileye dönüşen ana arterler, köprüler ve bağlantı yolları tamamen boşaldı. 

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde her iki yönde de trafik akışı kesintisiz ve son derece akıcı şekilde ilerliyor. Aynı sakinlik, Avrupa ve Asya kıtalarını deniz altından birleştiren Avrasya Tüneli ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda da yüzleri güldürdü.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre sabah saat 09.00'da trafik yüzde 1'e düştü. 

Saat 12.00 itibarıyla ise trafik yoğunluğu yüzde 24'ü gördü.

Normalde 3 saat süren Tuzla-Silivri arası 1 saate düştü.

Normalde 3 saat süren Tuzla-Silivri arası 1 saate düştü.

İstanbul trafiğindeki bu tarihi rahatlama, seyahat sürelerine de doğrudan yansıdı. Hafta içi mesai saatlerinde, özellikle de sabah 07.00 - 09.00 ile akşam 17.00 - 19.00 saatleri arasında iki-üç saati bulan yolculuk süreleri yarı yarıya azaldı.

En dikkat çekici değişim ise İstanbul’un batı ve doğudaki iki uç noktası arasında yaşandı. Normal şartlarda, özellikle iş çıkış saatlerinde Silivri ile Tuzla arasındaki mesafe zaman zaman 3,5 saati aşabiliyordu. Ancak bayram sakinliği sayesinde bu devasa güzergah, sabah saatlerinde rekor bir düşüşle 1 saat 25 dakikaya kadar geriledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın