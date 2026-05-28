İstanbul'da Tarihi Sessizlik: Trafik Yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

İstanbul, Kurban Bayramı'nda boş kaldı. Normal çalışma günlerinde sürücüler için tam bir çileye dönüşen ana arterler, köprüler ve bağlantı yolları tamamen boşaldı.

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde her iki yönde de trafik akışı kesintisiz ve son derece akıcı şekilde ilerliyor. Aynı sakinlik, Avrupa ve Asya kıtalarını deniz altından birleştiren Avrasya Tüneli ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda da yüzleri güldürdü.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre sabah saat 09.00'da trafik yüzde 1'e düştü.

Saat 12.00 itibarıyla ise trafik yoğunluğu yüzde 24'ü gördü.