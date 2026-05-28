Bayramda Çalışanlara Çifte Kazanç Müjdesi! 2026 Kurban Bayramı Mesai Ücretleri Kuruşu Kuruşuna Hesaplandı

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatilini sevdikleriyle birlikte dinlenerek geçirmeyi planlarken; yüz binlerce emekçi görevlerinin başında kalmaya devam ediyor. Bayram döneminde kesintisiz hizmet sunan işçilerin en çok merak ettiği ve arama motorlarında sıklıkla araştırdığı konuların başında ise bayram mesaisi ücret hesaplamaları geliyor.

Kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan 'çift mesai', 'iki kat maaş' veya 'yüzde yüz zamlı ücret' gibi kavramlar, çoğu zaman 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki yasal ve teknik mevzuatla karıştırılabiliyor. İş hukukundaki doğru tanımlamaları bilmek, çalışanların hak kaybına uğramasını engelliyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki ücretlendirme politikasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yasaya göre, bir işçi resmi tatil gününde hiç çalışmasa bile, o günün ücretini eksiksiz ve tam olarak almak zorunda. Ancak işçi resmi tatilde çalışırsa, çalışmadığı takdirde hak edeceği ücrete ek olarak, çalıştığı her genel tatil günü için bir günlük ilave ücrete daha hak kazanıyor. İşte halk arasında 'çift yevmiye' ya da 'çift maaş' olarak adlandırılan uygulamanın yasal temeli bu ek ödemeden kaynaklanıyor.