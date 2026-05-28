article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doğduğunuz Gün Hava Nasıldı? Son 85 Yılın Atmosferik Haritası Açıldı!

Doğduğunuz Gün Hava Nasıldı? Son 85 Yılın Atmosferik Haritası Açıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 10:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyaya gözlerinizi açtığınız tam o dakikalarda dışarıda nasıl bir hava vardı? Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından hayata geçirilen internet sitesi, atmosfer için adeta bir zaman makinesi görevi üstleniyor. Bu sistem sayesinde, dünyanın neresinde olursanız olun, doğduğunuz gün ve saatteki hava durumunu tüm detaylarıyla öğrenmeniz mümkün hale geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçmişe götüren dijital zaman makinesiyle tanışın.

Geçmişe götüren dijital zaman makinesiyle tanışın.

İnsanın kendi geçmişine, varoluşunun ilk saniyelerine dair duyduğu merak neredeyse sınırsızdır. Doğduğumuz an hastane odasında hangi şarkının çaldığı, o günün gazete manşetlerinde nelerin yer aldığı ya da ailemizin hissettiği heyecan her zaman en popüler nostalji unsurları arasında yer alır. Ancak bugüne kadar çoğumuzun gözden kaçırdığı, ama öğrenildiğinde insanı büyüleyen çok daha evrensel bir detay var: Doğduğunuzda hava nasıldı?

Artık bu soru, eski albümleri karıştırarak ya da aile büyüklerinin flu hafızalarına güvenerek cevap aranacak varsayımsal bir merak unsuru olmaktan çıkıyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından hayata geçirilen özel bir dijital hizmet, atmosfer için adeta bir zaman makinesi görevi üstleniyor. Bu sistem sayesinde, dünyanın neresinde olursanız olun, doğduğunuz gün ve saatteki hava durumunu tüm detaylarıyla öğrenmeniz mümkün hale geliyor.

Doğduğunuz gün hava nasıldı? 85 yılın atmosferik haritası açıldı.

Doğduğunuz gün hava nasıldı? 85 yılın atmosferik haritası açıldı.

Sistem, kullanıcılarına bir zaman yolculuğu deneyimi sunuyor. Son 85 yılı kapsayan veri tabanına sahip olan uygulama, dünya haritası üzerinde seçeceğiniz herhangi bir noktanın meteorolojik geçmişini saniyeler içinde ekranınıza taşıyor. 

Siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sitede sol üstte doğum tarihinizi girin.

Sol altta yer alan konum sekmesinden doğduğunuz yeri seçin.

Konum ve tarih seçtikten sonra karşınıza saat saat havanın nasıl olduğunu gösteren bir çizelge çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın