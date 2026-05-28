Doğduğunuz Gün Hava Nasıldı? Son 85 Yılın Atmosferik Haritası Açıldı!

İnsanın kendi geçmişine, varoluşunun ilk saniyelerine dair duyduğu merak neredeyse sınırsızdır. Doğduğumuz an hastane odasında hangi şarkının çaldığı, o günün gazete manşetlerinde nelerin yer aldığı ya da ailemizin hissettiği heyecan her zaman en popüler nostalji unsurları arasında yer alır. Ancak bugüne kadar çoğumuzun gözden kaçırdığı, ama öğrenildiğinde insanı büyüleyen çok daha evrensel bir detay var: Doğduğunuzda hava nasıldı?

Artık bu soru, eski albümleri karıştırarak ya da aile büyüklerinin flu hafızalarına güvenerek cevap aranacak varsayımsal bir merak unsuru olmaktan çıkıyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından hayata geçirilen özel bir dijital hizmet, atmosfer için adeta bir zaman makinesi görevi üstleniyor. Bu sistem sayesinde, dünyanın neresinde olursanız olun, doğduğunuz gün ve saatteki hava durumunu tüm detaylarıyla öğrenmeniz mümkün hale geliyor.