Çocuğunuz Yurt Dışında Nerede Okumalı?

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
28.05.2026 - 10:01
Çocukların her biri farklı hayallere, karakterlere ve öğrenme şekillerine sahiptir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde çocuğun adımlarını nasıl atacağı görülebiliyor. Bu adımlar belki yurt dışına kadar uzanabilir! Çocuğunuzun ruhuna ve isteklerine uygun olan yeri size söyleyelim!

1. Çocuğunuz boş zamanlarda ne yapar?

2. Yeni bir ortama girdiği zaman nasıl davranır?

3. Ders çalışırken ortamı nasıl olur?

4. Peki, hangi derse ilgisi var?

5. Seyahat esnasında en çok ne ilgisini çeker?

6. Çocuğunuz bir sorunla karşılaştığında ne tepki verir.

7. Hangi tür filmler izler?

8. Kalabalık şehirler hakkında ne düşünür?

Çocuğunuz Almanya’da okumalı!

Plan yapmayı seven ve disiplinli bir çocukla karşı karşıyayız! Kendisine bir düzen oluşturmuş ve o düzenin içerisinde rahat hissediyor. Ayrıca öğrenmeye açık biri. Haliyle akademik anlamda kendini geliştirebilir. Özellikle bilim, mühendislik ve teknoloji alanları ilgisini çekiyor gibi. 

Almanya, eğitim sistemine ve düzenli yaşama önem veren bir ülkedir. Sorumluluk duygusu güçlü olan ve kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen insanların tercih edebileceği bir yerdir! Buradaki çalışmalar sayesinde yeni bilgiler öğrenmeye devam edebilir.

Çocuğunuz Kanada’da okumalı!

Sosyal açıdan güçlü biriyle karşı karşıyayız! İnsanlarla iletişim kurmayı seven sıcacık bir karakteri var. Bu yüzden çok kültürlü bir ortama hemen adapte olabilir. Arkadaş kurmada sıkıntı yaşamayan, yardımsever ve paylaşımcı bir ruha sahip. 

Kanada, hoşgörünün güçlü olduğu bir ülkedir. Ayrıca oldukça öğrenci dostudur! Burada kendini geliştirerek takım çalışmalarına katılabilir. İnsanlarla ilişkileri güçlü olduğu için kariyer hayatında hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Kendini ifade etmekten çekinmeyen bir çocuk olduğu belli. Enerjisiyle etrafa neşe saçar!

Çocuğunuz İtalya’da okumalı!

Ruhu sanat ve yaratıcılık kokuyor! Hayal gücü oldukça geniş bir çocuk. Estetik bir bakış açısı var... Bu yüzden sanat, tasarım, moda ya da mimarlık gibi alanlara yönelebilir. Duygularını dışarıya yansıtmayı seven bir çocuk olduğu belli. 

İtalya, sanatla iç içe bir ülkedir. Çocuğunuza ilham verebilir. Ayrıca kalabalıkların içerisinde bile kendi dünyasını koruyabilir. Çevresindeki detayları fark ederek kendini geliştirmeye devam eder. Özgün düşünme yetisine sahip biri. İçindeki bu yaratıcılık doğru bir şekilde yönlendirildiği zaman büyük bir sanatçı olabilir!

Çocuğunuz Avustralya’da okumalı!

Enerjisi hep yüksek bir çocuk! Yerinde durmak ona göre değil. Yeni şeyler yaşamak onu heyecanlandırıyor. Spor, keşif ve sosyal aktiviteler yapmak tam ona göre. Ayrıca cesur bir yapısı olduğu da belli. Risk almaktan korkmadığı için hayallerine koşarak gidebilir! 

Avustralya, doğayla iç içe bir yer. Aktif yaşamın güçlü olduğu bir ülke. Burada yeni insanlarla tanışabilir ve farklı şeyler deneyebilir. Çocuğunuzun özgür hissedebileceği ortamların olduğu bir ülke olduğu çok belli!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
