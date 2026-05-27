Çocuğun Hangi Sanat Dalında Lider?

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
27.05.2026 - 10:01
Her çocuk yaratıcı bir güce sahiptir. Fakat bu gücü kullandıkları alanlar farklılık gösterebilir. Bazıları renklerle oynarken, bazıları hareketlerle kendini ifade edebilir. Bunlar çocuğun iç dünyasını dışa vurma yöntemidir. Hadi, birlikte çocuğunun davranışlarını ve düşüncelerini inceleyerek hangi sanat dalında lider olabileceğine bakalım!

1. İlk olarak! Boş zamanlarında ne yaptığını söyler misin?

2. Bir şeyler anlatırken nasıl davranır?

3. En mutlu olduğu ortam hangisidir?

4. En sevdiği oyun tarzını da söyleyin!

5. Peki, duygularını nasıl ifade eder?

6. Senin bir şeyini nasıl kutlar?

7. Son olarak! Çocuğun sosyal mi?

Çocuğun resim sanatında lider!

İç dünyası renklerle dolu olan bir çocukla karşı karşıyayız! Hayal gücü çok güçlü. Bunun yanı sıra detayları hem fark edebiliyor hem de aktarabiliyor. Sessiz bir çocuk gibi görünüyor olabilir ama zihni sürekli üretim halinde. Görsel düşünme becerisiyle dünyayı farklı açılardan görebiliyor. 

Resim, tasarım ya da mimarlık gibi alanlarda başarılı olabilir. Renklerle kendini ifade edebileceği bir alan olmalı! Duygularını kelimelerle değil, çizimlerle anlatmayı tercih ediyor olabilir. Bu da onu özgün bir çocuk yapar!

Çocuğun müzik sanatında lider!

Ruhu ritimle dolu olan bir çocukla karşı karşıyayız! Seslere karşı çok hassas bir yapısı var gibi. Müzikle güçlü bir bağ kurmuş durumda. Duygularını şarkılarla yansıtabiliyor. Müzik duyduğu an ruh hâlinde de değişimler oluyor olabilir. Sürekli ritim tutuyor ya da mırıldanıyor olabilir. 

Müzik, çocuğun için sadece eğlence değil; kendini ifade etme biçimi. Öğrenirken bile seslerden faydalanabilir. Ayrıca sahne enerjisi yüksek bir çocuk gibi duruyor. Çabasız bir şekilde dikkatleri üzerine çekiyordur. Müzik alanında oldukça güçlü bir potansiyeli var!

Çocuğun tiyatro sanatında lider!

Kendini ifade etmede usta olan bir çocukla karşı karşıyayız! Hikâye anlatmayı ve canlandırmayı çok sevdiği belli. Bunları yaparken dikkat çekmekten de çekinmez. Hatta jest ve mimiklerini kullanarak anlattıklarını güçlendirir. Hemen başka bir karaktere bürünebilir. Kalabalık ortamlar onun için korkutucu olmaz, her şekilde kendini ifade edebilir. 

Sahne onun doğal ortamı olabilir. Tiyatroyu sadece oyun değil, bir yaşam biçimi haline getirebilir. Empati yeteneği sayesinde de başkalarını hem anlar hem de insanlara dokunmayı çok iyi bilir!

Çocuğun dans sanatında lider!

Enerjisi bitmeyen bir çocukla birlikteyiz! Hareket etmek onu rahatlatır. Duygularını ifade ederken bile hareket eder. Müzik duyduğunda yerinde duramaz! Enerjisini yansıtabileceği aktivitelere yönelmesi iyi olabilir. Özgürce hareket edebileceği yerlerde kendini rahatça ifade edebilir. 

Ritimlerle hareket etmeyi seviyor. Hem sosyal hem de enerji dolu bir yapısı var. Bu özellikleriyle sahneye çıktığında diğer insanların dikkatini hemen çekebilir. Dans onun doğal yeteneği olabilir!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
