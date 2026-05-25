Çocuğunla İletişimin Ne Kadar Güçlü?

Hayatın getirdiği yoğun koşturmaca, iş güç ve günlük telaşlar bazen aranızdaki o tatlı iletişimi biraz gölgede bırakmış olabilir. Bu çok normal ve pek çok ebeveynin zaman zaman yaşadığı bir durum. Çocuğunuz şu sıralar kendi kabuğuna çekilmiş hissetse de, kalbinin derinliklerinde sizin sevginize ve ilginize her şeyden çok ihtiyacı var. Hiç moralinizi bozmayın; bugün aranızdaki bağı tazelemek için harika bir fırsat! Telefonları bir kenara bırakıp, ona sadece sarılarak ve en sevdiği aktiviteyi sorarak yepyeni ve sıcacık bir başlangıç yapabilirsiniz. Her şey sevgiyle başlar!