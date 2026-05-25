Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Netleşti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 10:28
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi macerasındaki rota belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi’nde lig aşamasına kalabilmek için birbirinden kritik ve zorlu eşleşmelerden geçmek zorunda kalacak.

2. Ön Eleme'de ihtimaller netleşti.

Fenerbahçe, bu turda İskoç ekibi Hearts veya Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Hearts bilindiği gibi son haftada Celtic'e yenilerek şampiyonluktan olmuştu.

Zorlu yolculukta 3. Ön Eleme Turu'nda da ciddi rakipler var.

Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Union St. Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen veya Sturm Graz / Hearts / Gornik hattından gelecek bir takımla eşleşecek.

Bu turun da geçilmesi halinde sarı-lacivertlilerin play-off etabındaki muhtemel rakipleri arasında Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos da yer alıyor.

Maçlar hangi tarihlerde oynanacak?

İkinci Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22 Temmuz, 28-29 Temmuz

Üçüncü Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
