Mutlak Butlan Kararından Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Partiye Geleceği Tarih Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi içinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç talebiyle başvuruda bulundu.

Başvuruda, Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerinin iradesini zayıflattığı, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar yaptığı ve parti ilkeleriyle çelişen adımlar attığı öne sürüldü. Şalmanlı ayrıca, yaşanan sürecin parti içinde bölünmeye neden olduğunu savundu. Dilekçe Ayvalık İlçe Seçim Kurulu’na iletildi.