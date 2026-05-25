Mutlak Butlan Kararından Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Partiye Geleceği Tarih Belli Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 10:45
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, polis eşliğinde tahliye edilen CHP Genel Merkezi’ne gidip gitmeyeceği merak edilirken, eski genel başkanın partiye ilk ziyaret tarihi netleşti.

Dünkü görüntülerin ardından gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilirken, genel merkezde yaşanan tahliye ve karmaşa görüntülerinin ardından gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

Eski genel başkanın dün CHP Genel Merkezi’ne gidip gitmeyeceği merak edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu gün boyunca konutunda kaldı.

Bayramlaşma programı yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne ilk gideceği tarih netleşti.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü olan 28 Mayıs’ta genel merkezde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programında bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu için ihraç talebi.

Cumhuriyet Halk Partisi içinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç talebiyle başvuruda bulundu.

Başvuruda, Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerinin iradesini zayıflattığı, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar yaptığı ve parti ilkeleriyle çelişen adımlar attığı öne sürüldü. Şalmanlı ayrıca, yaşanan sürecin parti içinde bölünmeye neden olduğunu savundu. Dilekçe Ayvalık İlçe Seçim Kurulu’na iletildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
