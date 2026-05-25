Kurduğu İşi Kapatıp Baba Mesleğine Döndü: Şimdi Günlük 250 Litre Üretiyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan 28 yaşındaki Ahmet Çolak, diplomasını aldıktan sonra kendi alanıyla ilgili bir iş yeri açtı. Bir süre finans ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren genç girişimci, aklının hep çocukluğundan beri aşina olduğu baba mesleğinde kalması üzerine radikal bir karar aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Edebey Mahallesi’ndeki baba ocağına geri dönen Çolak, köyde hayvancılığı devam ettirecek kimse olmadığı için bir süredir boş duran aile ahırının kapılarını yeniden açtı.
Çiftliğindeki 55 hayvandan 20'sinin sağmal süt ineği olduğunu belirten Çolak, günlük ortalama 250 litre süt üretimi gerçekleştiriyor.
Şimdiye kadar tamamen kendi imkanlarıyla büyüyen Çolak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilere sağladığı teşvikleri de yakından takip ediyor.
