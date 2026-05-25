Kurduğu İşi Kapatıp Baba Mesleğine Döndü: Şimdi Günlük 250 Litre Üretiyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 10:44
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan 28 yaşındaki Ahmet Çolak, diplomasını aldıktan sonra kendi alanıyla ilgili bir iş yeri açtı. Bir süre finans ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren genç girişimci, aklının hep çocukluğundan beri aşina olduğu baba mesleğinde kalması üzerine radikal bir karar aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Edebey Mahallesi’ndeki baba ocağına geri dönen Çolak, köyde hayvancılığı devam ettirecek kimse olmadığı için bir süredir boş duran aile ahırının kapılarını yeniden açtı.

Bundan tam 4 yıl önce ahıra sadece 2 büyükbaş hayvan alarak işe sıfırdan başlayan Ahmet Çolak, azmi ve planlı çalışması sayesinde sürüsünü her geçen gün büyüttü. 4 yıl gibi kısa bir sürede hayvan sayısını 55'e yükseltmeyi başaran genç yetiştirici, hem ailesinin mirasını yaşatıyor hem de ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.

Çiftliğindeki 55 hayvandan 20'sinin sağmal süt ineği olduğunu belirten Çolak, günlük ortalama 250 litre süt üretimi gerçekleştiriyor.

7 yaşından beri hayvancılığın içinde olduğunu ve bu işi severek yaptığını söyleyen genç girişimci, başarısının sırrını şu sözlerle anlatıyor:

'Üniversiteden sonra kendi işimi kurmuştum ama aklım hep buradaydı. İş yerini kapatıp köyüme döndüm. 2 büyükbaşla başladık, zamanla sayı 55’e ulaştı. Günün tamamı burada geçiyor; zorlukları var ama hayvanlarla bir arada olmak bana büyük bir keyif veriyor. Maliyetleri düşürmek için 50 dönümlük tarlama kendi yemimizi ekiyorum. Dışarıdan olabildiğince hazır yem almamaya gayret ediyorum.'

Şimdiye kadar tamamen kendi imkanlarıyla büyüyen Çolak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilere sağladığı teşvikleri de yakından takip ediyor.

Yoğunluktan dolayı bugüne kadar başvuru fırsatı bulamadığını belirten genç besici, bu yıl devlet desteklerinden de faydalanarak çiftliğini daha da büyütmeyi ve üretimi artırmayı hedefliyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
