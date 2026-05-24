article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beren Saat'ten Olay Yaratan İtiraf: "Kenan, Aslında Fatmagül'e Yürüdü!"

Beren Saat'ten Olay Yaratan İtiraf: "Kenan, Aslında Fatmagül'e Yürüdü!"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 17:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde birbirine kök söktüren yenge-görümceyi canlandıran, ancak gerçek hayatta parmakla gösterilen bir dostluğa sahip olan Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu, yıllar sonra dijitalde bir araya geldi. Esra Dermancıoğlu'nun YouTube programına konuk olan Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ve efsanevi karakteri 'Bihter Ziyagil' üzerine yapılan ikonik sohbetle sosyal medyayı adeta salladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Programın en eğlenceli anları, Esra Dermancıoğlu’nunsorduğu soruyla başladı.

Programın en eğlenceli anları, Esra Dermancıoğlu’nunsorduğu soruyla başladı.

Dermancıoğlu'nun, 'Kenan, ilk görse Bihter'e mi yürürdü, sana mı?' sorusu üzerine stüdyoda kahkahalar koptu.

Beren Saat 'Kenan, Fatmagül karakterine yürüdü. Bihter'e yürümezdi.' yanıtını verdi.

Sohbetin devamında Esra Dermancıoğlu’nun "Peki sen Bihter gibi bir kadını kıskanır mıydın?" sorusu üzerine Beren Saat, eski karakterine yıllar sonra şefkat dolu bir ablalık yaklaşımı gösterdi:

Sohbetin devamında Esra Dermancıoğlu’nun "Peki sen Bihter gibi bir kadını kıskanır mıydın?" sorusu üzerine Beren Saat, eski karakterine yıllar sonra şefkat dolu bir ablalık yaklaşımı gösterdi:

'Yok ya, ben Bihter'i kıskanmazdım. Bence o yaşlarda karşılaştığımızda başka türlü davranabilirdim. Ama şimdi olsa, ben ona çok tatlı bir şekilde, biraz hayat tecrübelerimle falan güzel bir ablalık yapardım. Hayatını mahvetmesine, o hayattan vazgeçmesine kesinlikle engel olurdum; onunla arkadaş olurdum.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın