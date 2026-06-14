Sevgili Oğlak, bu hafta başı Güneş'in Yengeç burcuna geçişi kontrolcü doğanı zorlayarak işleri karşı tarafa devretmen gerektiğini sana hatırlatıyor. Ortaklı projelerde senin kuralların yerine müşterinin veya ortağının isteklerine boyun eğmek zorunda kalabiliyorsun. Kendi bildiğini okumak yerine inatlaşmayı bırakıp esnemek, projenin iptal olmasını engelliyor.

Hafta ortasında Venüs ile Plüton karşıtlığı finansal konularda seni ciddi bir bütçe kısıtlamasına itiyor. Beklediğin bir fonun onaylanmaması veya maaş zammının ertelenmesi, mevcut kaynaklarla yetinmeni zorunlu kılıyor. Şartları zorlamak yerine elindeki bütçeyi en verimli şekilde yönetmek mesleki anlamda ayakta kalmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonu Venüs ile Uranüs altmışlığı alışkın olduğun ciddi ve planlı flört tarzını yıkarak seni anlık yakınlaşmalara itiyor. İlişkin varsa, rutin ve sıkıcı hale gelen ilişkinizi aniden iptal edip, tamamen plansız ve sıra dışı bir aktiviteye yönelerek soğukluğu kırıyorsunuz. Bekarsan, asla ilgilenmem dediğin, senin karakterine tamamen zıt ve marjinal birine karşı aniden güçlü bir fiziksel çekim hissedebiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…