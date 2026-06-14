Sevgili Oğlak, bu hafta başı Boğa burcundaki Chiron etkisi diş eti veya kemik hassasiyetlerini tetikleyerek bedenine özen göstermen gerektiğini fısıldıyor. Sert yiyeceklerden kaçınmaya özen göstererek ağız sağlığını koruma altına alıyorsun. Belki de bu hafta içine ertelediğin bir diş hekimi randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen İkizler burcundaki Yeni Ay ise sürekli bilgisayar başında olmaktan kaynaklanan omuz ve el bileği ağrılarını önlemek adına ortopedik destekler kullanmanın faydalı olacağını gösteriyor. Bu arada sorumluluklar altında ezilmenin yarattığı o katılaşmış stresten de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…