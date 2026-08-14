Sevgili Koç, bugün gökyüzü senin için bolluk kapılarını ardına kadar açıyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin yaratıcılık alanını adeta bir sahne ışığıyla aydınlatıyor. Uzun zamandır kafanda dolaşan ama bir türlü dile getiremediğin o fikir, bugün nihayet kelimelere dökülmeyi bekliyor. Belki bir sunum, belki bir teklif, belki de doğru kişiye söyleyeceğin tek bir cümle. Sakın “acaba beğenilir mi” diye düşünüp geri çekilme, çünkü Jüpiter’in cömertliği tam da cesaret edenlere gülümsüyor.

Maddi konularda ise bu bereket cebine de yansıyor. Bugün anlattığın bir fikir, hiç ummadığın bir anda sana para kazandırabilir; belki bir müşteri, belki bir iş ortağı, belki de eski bir tanıdık kapını çalar. Yalnız Jüpiter’in etkisiyle canın çok şey almak isteyebilir, o yüzden eline geçen parayı hemen harcamamalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimeler kalpten çıkıyor ve tam hedefini buluyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, uzun süredir söylemeyi ertelediğin bir cümleyi bugün söyleyebilir, alacağın karşılıkla duygulanabilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, bir mesajla başlayan sohbet beklediğinden çok daha hızlı ilerleyebilir. Unutma, bugün susmak kaybettiriyor, konuşmak kazandırıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…