Sevgili Koç, Pallas bugün senin burcunda geri harekete geçiyor ve son zamanlarda kurduğun bir planın gerçekten işe yarayıp yaramadığını sorgulatıyor. Acele etmeden stratejini gözden geçirmek sana harika bir vizyon katacaktır. İş hayatında hızlı hareket etmek istiyorsun ama bugün strateji değiştirmen gerektiğini fark edebilirsin. Yavaşlamak bazen en hızlı ilerleme yoludur, bunu unutma. Ay Başak burcunda ilerlerken ayrıntıları görme becerin artıyor, bu yüzden planını baştan sona okumalısın. Zekana ve pratikliğine güven. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu büyük bir teklif getirebilir, o yüzden bugünü hazırlığa ayırmalısın. Kendini geleceğin o güzel fırsatlarına heyecanla hazırla!

Maddi konularda gündelik hesaplarını gözden geçiriyorsun. Küçük bir hata ya da atladığın bir kalem bugün gözüne çarpabilir. Bunu bir aksilik değil, zamanında yakalanmış bir şans olarak görmelisin. Bütçene göstereceğin bu minik özen seni ileride büyük bir rahatlığa taşıyacak.

Aşk hayatında yaklaşımını yeniden düşünüyorsun. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine hep aynı şekilde yaklaşmanın artık işe yaramadığını fark edebilirsin. Ona küçük ve tatlı bir jest yapmak aranıza muazzam bir tazelik katar. Bekar bir Koç burcu isen, tanışma yönteminin seni doğru kişilere götürmediğini görüyorsun. Kalbinin sesini dinleyip yeni yollar denemek sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…