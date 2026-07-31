Sevgili Koç, bu Ağustos ayına adeta bir sahne ışığı altında adım atıyorsun. Zira 12 Ağustos tarihinde aşk ve yaratıcılık evinde gerçekleşecek olan Aslan burcundaki tam Güneş tutulması, görünürlüğünü ve üretkenliğini baştan kuruyor. Uzun süredir çekmecende beklettiğin bir proje, sahneye taşımak istediğin bir yeteneğin ya da adını duyuracak bir iş birliği, bu tutulmanın güçlü ışığıyla önüne seriliyor. 15 Ağustos’ta aynı evinde buluşacak olan Merkür ve Jüpiter, beklediğin o büyük haberi ya da imzayı gündemine getirecek. Ayın ikinci yarısında Güneş ve Merkür günlük düzen evine geçince odağın iş temposuna dönecek, parlayan fikirlerini somut bir çalışma planına çevireceksin.

Tam da bu noktada 11 Ağustos’ta yöneticin Mars’ın ev ve aile evine geçmesi, enerjini köklerine yönlendirecek. Ayın sonunda, 28 Ağustos’ta ruhsal ve gizli alanında yaşanacak Balık burcundaki parçalı Ay tutulması ise seni sessiz bir kapanışa davet edecek. Artık taşımak istemediğin yorgunlukları geride bırakırken, kendi iç dünyanla baş başa kalmaya ihtiyaç duyacaksın.

Peki ya aşk? 6 Ağustos’ta Venüs’ün ortaklık ve evlilik evine geçmesi, kalp ritmini yumuşatacak bir yakınlaşma vadediyor. Eğer bir ilişkin varsa, 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter uyumu partnerinle aranızdaki bağı genişletecek, ancak 21 Ağustos’ta Venüs ile Satürn karşı karşıya gelince ilişkinin sorumluluk isteyen yüzüyle tanışacaksın. Böylece hem tutkunun hem de ciddiyetin sınandığı sihirli anlara hazır olmalısın. Ama eğer bekarsan, yaratıcı bir ortamda ya da sahne arkasında tanışacağın etkileyici kişiyle aranda hızla gelişen bir çekim başlayabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak bu ışıltılı ilgi, seni kısa sürede etkisi altına alacak ve tutulmanın açtığı yepyeni bir kapının içine çekecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…