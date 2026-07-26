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Koç Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin Aslan-Kova eksenine geçmesi, kariyerinde tek başına parlamaktan çok ekip ruhuna yönelmen gerektiğini hatırlatıyor. Güneş ve Jüpiter'in yaratıcılık alanında buluşması sana cesur bir fikri masaya koyma ve projelerinde fark edilme fırsatı sunuyor. Ne var ki aynı gün Satürn'ün kendi burcunda geri harekete geçmesi, kendini nasıl ortaya koyduğunu yeniden gözden geçirmeni istiyor, bu yüzden aceleci bir çıkış yerine sağlam bir hazırlık seni daha ileriye taşıyor.

Maddi olarak ise yaratıcı bir işten ya da bir yan projeden kazanç elde etme ihtimalin bu hafta yükseliyor. Yalnız Ay Düğümü geçişinin uyarısını da göz ardı etme, kazanmak uğruna riskli bir bahse yaslanmak yerine kendi emeğine güvenmen daha akıllıca olacak.

İlişkin varsa, Güneş ve Jüpiter'in aşk evini aydınlatmasıyla partnerinle aranıza harika bir neşe giriyor, birlikte eğlenmek bağınızı canlandırıyor. Fakat Güney Ay Düğümü'nün aynı alana yerleşmesi, tekrarlayan bir kırgınlığı ya da eski bir alışkanlığı geride bırakman gerektiğini de gösteriyor. Bekar Koçlar bu hafta flört konusunda oldukça şanslı, kendine olan güvenin sayesinde ilgi çekici birinin dikkatini kolayca çekebilirsin.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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