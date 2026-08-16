Sevgili Koç, bu haftaya kalbin karışık başlıyor. Pazartesi Mars ile Neptün arasındaki kare, aşkta netliğini elinden alıyor. İlişkin varsa, partnerinin bir davranışını yanlış anlayıp içine atma ihtimalin yüksek; sormadan yorum yapmamalısın. Asıl dikkat etmen gereken gün ise cuma. Venüs ile Satürn karşı karşıya geliyor ve aranıza bir mesafe girebilir. Bu mesafeyi hemen bir soğuma sanma; bazen ikisinin de nefes alması gereken günler olur. O gün ısrarla konuşmaya çalışmak yerine biraz alan tanıdığında, hafta sonuna doğru her şeyin kendiliğinden düzeldiğini göreceksin.

Bekarsan, hafta başında birine dair kurduğun hayal ile gerçek karışabilir. Kafanda yarattığın kişi, karşındaki gerçek insanla aynı olmayabilir. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise gözlerin açılıyor ve kimin gerçekten emek verdiğini net görüyorsun. Bu hafta acele bir karar vermemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…