Sevgili Koç, haftaya para konusunda temkinli başlamalısın; pazartesi Mars ile Neptün’ün karesi rakamları sana olduğundan farklı gösterebilir, o yüzden ilk iki gün imza atmamalısın. Ancak aynı gün Merkür ile Satürn arasındaki üçgen ciddi bir görüşmeyi destekliyor, sözlü mutabakat için uygun bir zemin var. Perşembeden itibaren paylaşılan bir konu netleşiyor; bir kredi, bir ortaklık payı ya da bekleyen bir ödeme sonuca bağlanabilir. Yalnız cuma günü beklenmedik bir masrafa karşı bütçende biraz pay bırakmalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…