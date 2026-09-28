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Koç Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın bugün gün boyu Boğa burcunda kalması, senin genelde hızlı işleyen zihnine biraz fren yaptırabilir; acele etmeden, adım adım ilerlemek bugün daha çok işine yarayacak. Maddi olarak uzun zamandır ertelediğin bir harcama planını gözden geçirmek için uygun bir gün, çünkü Boğa'nın sağladığı bu sakinlik seni gerçekçi hesaplar yapmaya itiyor. Aslan burcundaki Mars'ın ikinci gününde olması ise artık daha yönlendirilmiş bir cesarete dönüşüyor, o yüzden bugünkü atılganlığın dünkünden daha isabetli olacak.

Peki ya aşk? İlişkin olan Koçlar, partnerinin bugün senden istediği şey hız değil, sabır; ona zaman ayırman ilişkinizi güçlendirecek. Bekar Koç ise bugün tanıştığı biriyle aceleci davranmazsa, bu tanışıklığın kalıcı bir şeye dönüşme ihtimali artacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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