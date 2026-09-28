article/comments
article/share
Haberler
TV
A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Final Yapacak Dizi Belli Oldu: Star TV'nin Çirkin'i 11. Bölümde Veda Ediyor

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Final Yapacak Dizi Belli Oldu: Star TV'nin Çirkin'i 11. Bölümde Veda Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 18:25 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 19:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni yayın sezonunda ekranlarda final kararları art arda geliyor. ATV'nin A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizilerinin 5. bölümde veda edeceği açıklanmasının ardından listeye bir Star TV yapımı da eklendi: Pazar akşamlarının iddialı dizisi Çirkin, 11. bölümüyle final yapacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çirkin dizisinden de şu açıklama yapıldı:

Çirkin dizisinden de şu açıklama yapıldı:

Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin için final kararı alındı, dizi 11. bölümüyle ekrana veda edecek.

Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin için final kararı alındı, dizi 11. bölümüyle ekrana veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, her pazar saat 20.00'de Star TV ekranlarına gelen Çirkin'in hikâyesi 11. bölümde noktalanacak. Kararın arkasında artan yapım maliyetleri ve değişen izleyici alışkanlıklarının reyting tablosuna yansıması olduğu belirtiliyor.

Final haberi, dizinin hikâyesinin en gergin noktasına denk geldi. Star TV'nin paylaştığı 10. bölüm özetinde Kadir ile Meryem'in boşanmasının iki taraf için de ağır sonuçlar doğuracağı, Kadir'in gerçekleri açıklamadan evliliği bitirmesiyle yıkılan Meryem'in hayatı hakkında yeni bir karar vermek zorunda kalacağı ifade ediliyor.

Oysa Çirkin, bahar aylarında pazar akşamlarının tartışmasız lideriydi.

Oysa Çirkin, bahar aylarında pazar akşamlarının tartışmasız lideriydi.

19 Nisan 2026 Pazar akşamı Total kategoride 6,78 reytingle günün birincisi olan dizi, 6. bölümünde de 6,83 Total, 5,50 AB ve 7,20 ABC1 reytingle pazar gecesinin zirvesine yerleşmişti. 7. bölüm ise Total'de 5,95 reyting ve yüzde 18,57 izlenme payıyla kapanmıştı.

Tablo yeni sezonda tersine döndü. 20 Eylül Pazar reyting sonuçlarında Çirkin, Total ve AB gruplarında 7., ABC1'de ise 6. sırada kaldı. Kısa sürede zirveden listenin gerisine düşen dizi için final kararı da bu düşüşün ardından geldi.

Dizi, "Çirkin" lakabıyla büyüyen Meryem ile çocukluk aşkı Kadir'in yıllar sonra yeniden kesişen hikâyesini anlatıyordu.

Dizi, "Çirkin" lakabıyla büyüyen Meryem ile çocukluk aşkı Kadir'in yıllar sonra yeniden kesişen hikâyesini anlatıyordu.

Küçük yaşta ailesini kaybeden, mahallesi tarafından sahiplenilen Meryem'e Derya Pınar Ak, gece hayatının, paranın ve gücün göbeğinde yıllar sonra karşısına çıkan Kadir'e ise Çağlar Ertuğrul hayat veriyor. İkilinin yeniden karşılaşması eski sırları ve hesaplaşmaları da gün yüzüne çıkarıyordu.

Yapımını 25 Film'in üstlendiği dizinin yapımcılığını Fırat Parlak ile Koray Şahin yapıyor, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor. Geniş kadroda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök ve Gözde Kansu gibi isimler de yer alıyor.

Final listesindeki bir diğer isim ise Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra buluşturan A.B.İ. oldu.

Final listesindeki bir diğer isim ise Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra buluşturan A.B.İ. oldu.

OGM Pictures'ın ATV için çektiği dizi, iki yıldızın uzun bir aradan sonra aynı projede yer alması nedeniyle sezonun en merak edilen yapımları arasında gösteriliyordu. Ancak beklenen reyting oranlarına ulaşılamayınca kanal ve yapım şirketi erken final kararı aldı.

Kararı belirleyen, 22 Eylül'de yayınlanan bölümün sonuçları oldu. Dizi o akşam bir önceki haftaya göre yükselse de Total'de 3,32 reytingle 4., AB'de 2,42 ile 7., ABC1'de ise 3,07 ile 6. sırada kaldı. A.B.İ.'nin 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht da yalnızca 5 bölüm dayanabildi.

ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht da yalnızca 5 bölüm dayanabildi.

Taylan Biraderler'in yönettiği, Bozdağ Film imzalı yapımda Akın Akınözü, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı canlandırıyor; kadroda Merjem Siljak ve Simay Barlas da bulunuyor. 9 Eylül'de çarşamba akşamları yayına başlayan dizi, büyük bütçesine rağmen izleyiciden beklediği karşılığı alamadı.

Edinilen bilgiye göre dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri önceden tamamlanmış, sonraki bölümler için reyting sonuçları beklenmişti. 23 Eylül'deki 3. bölümün ardından ekibe 3 günlük ara verildi, sonuçlar yine istenen seviyeye çıkmayınca final kararı kesinleşti. Aşk ve Taht'ın final bölümünün 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın