A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Final Yapacak Dizi Belli Oldu: Star TV'nin Çirkin'i 11. Bölümde Veda Ediyor

OGM Pictures'ın ATV için çektiği dizi, iki yıldızın uzun bir aradan sonra aynı projede yer alması nedeniyle sezonun en merak edilen yapımları arasında gösteriliyordu. Ancak beklenen reyting oranlarına ulaşılamayınca kanal ve yapım şirketi erken final kararı aldı.

Kararı belirleyen, 22 Eylül'de yayınlanan bölümün sonuçları oldu. Dizi o akşam bir önceki haftaya göre yükselse de Total'de 3,32 reytingle 4., AB'de 2,42 ile 7., ABC1'de ise 3,07 ile 6. sırada kaldı. A.B.İ.'nin 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.