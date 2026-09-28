A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Final Yapacak Dizi Belli Oldu: Star TV'nin Çirkin'i 11. Bölümde Veda Ediyor
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Yeni yayın sezonunda ekranlarda final kararları art arda geliyor. ATV'nin A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizilerinin 5. bölümde veda edeceği açıklanmasının ardından listeye bir Star TV yapımı da eklendi: Pazar akşamlarının iddialı dizisi Çirkin, 11. bölümüyle final yapacak.
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Çirkin dizisinden de şu açıklama yapıldı:
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin için final kararı alındı, dizi 11. bölümüyle ekrana veda edecek.
Oysa Çirkin, bahar aylarında pazar akşamlarının tartışmasız lideriydi.
Dizi, "Çirkin" lakabıyla büyüyen Meryem ile çocukluk aşkı Kadir'in yıllar sonra yeniden kesişen hikâyesini anlatıyordu.
Final listesindeki bir diğer isim ise Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra buluşturan A.B.İ. oldu.
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ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht da yalnızca 5 bölüm dayanabildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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