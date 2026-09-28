28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Yantrası: Kontengri Yantra

KORUNMA • KİŞİSEL GÜÇ • ŞANS • CESARET • ENERJİSEL SINIRLAR

Bazı dönemlerde insanın ihtiyacı daha fazlasını hayatına çekmek değil, elindekini ve kendi merkezini korumaktır. Her söze cevap vermemek, herkesin yükünü taşımamak, korkunun kararlarımızı yönetmesine izin vermemek ve gerektiğinde dimdik durabilmek de bir güç biçimidir.

28 Eylül–4 Ekim haftasının yantrası olarak KORTENGRİ Yantra tam olarak bu niyet üzerine çalışıyor: Korun, merkezinde kal, gücünü hatırla.

Önemli bir ayrımı baştan belirtmek gerekir: “Kortengri Yantra” tarihsel Hindu, Budist veya Türk/Şaman geleneğinde belgelenmiş klasik bir yantra adı değildir. Burada kullandığımız KORTENGRİ, kişisel güç ve korunma teması için oluşturduğumuz çağdaş, sembolik bir isimdir. Dolayısıyla aşağıdaki anlamlar da geleneksel bir öğretinin birebir aktarımı değil, bu isim için oluşturulmuş spiritüel sembolizmdir.

KOR, ateşin tamamen sönmeden içinde sakladığı gücü temsil eder. Dışarıdan sessiz görünür ama içinde hâlâ büyük bir enerji taşır. Bu nedenle KOR, bu çalışmada insanın başkalarına göstermek zorunda olmadığı içsel gücünü, dayanıklılığını ve yeniden ayağa kalkabilme kapasitesini simgeliyor.

TENGRİ ise eski Türk ve İç Asya kültürlerinde gök/Tanrı kavramıyla bağlantılı tarihsel bir terimdir. Burada bu sözcüğü belirli bir dini uygulamanın parçası olarak değil, gökyüzü, yükseklik, düzen ve insanın kendisinden daha büyük olanla kurduğu sembolik bağ anlamında kullanıyoruz.