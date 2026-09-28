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28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Yantrası: Kontengri Yantra

etiket 28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Yantrası: Kontengri Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 19:10
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KORUNMA • KİŞİSEL GÜÇ • ŞANS • CESARET • ENERJİSEL SINIRLAR

Bazı dönemlerde insanın ihtiyacı daha fazlasını hayatına çekmek değil, elindekini ve kendi merkezini korumaktır. Her söze cevap vermemek, herkesin yükünü taşımamak, korkunun kararlarımızı yönetmesine izin vermemek ve gerektiğinde dimdik durabilmek de bir güç biçimidir.

28 Eylül–4 Ekim haftasının yantrası olarak KORTENGRİ Yantra tam olarak bu niyet üzerine çalışıyor: Korun, merkezinde kal, gücünü hatırla.

Önemli bir ayrımı baştan belirtmek gerekir: “Kortengri Yantra” tarihsel Hindu, Budist veya Türk/Şaman geleneğinde belgelenmiş klasik bir yantra adı değildir. Burada kullandığımız KORTENGRİ, kişisel güç ve korunma teması için oluşturduğumuz çağdaş, sembolik bir isimdir. Dolayısıyla aşağıdaki anlamlar da geleneksel bir öğretinin birebir aktarımı değil, bu isim için oluşturulmuş spiritüel sembolizmdir.

KOR, ateşin tamamen sönmeden içinde sakladığı gücü temsil eder. Dışarıdan sessiz görünür ama içinde hâlâ büyük bir enerji taşır. Bu nedenle KOR, bu çalışmada insanın başkalarına göstermek zorunda olmadığı içsel gücünü, dayanıklılığını ve yeniden ayağa kalkabilme kapasitesini simgeliyor.

TENGRİ ise eski Türk ve İç Asya kültürlerinde gök/Tanrı kavramıyla bağlantılı tarihsel bir terimdir. Burada bu sözcüğü belirli bir dini uygulamanın parçası olarak değil, gökyüzü, yükseklik, düzen ve insanın kendisinden daha büyük olanla kurduğu sembolik bağ anlamında kullanıyoruz.

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Bu iki kavramı bir araya getirdiğimizde KORTENGRİ'nin sembolik mesajı ortaya çıkıyor: “İçindeki ateşi koru. Gücünü dağıtma. Kendi alanının bekçisi ol.”

Bu iki kavramı bir araya getirdiğimizde KORTENGRİ'nin sembolik mesajı ortaya çıkıyor: “İçindeki ateşi koru. Gücünü dağıtma. Kendi alanının bekçisi ol.”

KORTENGRİ Yantra'nın birinci teması korunmadır. Fakat burada korunmayı korku üzerinden okumamak gerekir. Gerçek korunma, dünyadan saklanmak değildir. Kime kapı açacağını, kime sınır koyacağını ve hangi ortamdan uzaklaşacağını bilmektir.

Bu nedenle yantranın sembolik zırhı “Bana hiçbir şey dokunamaz” düşüncesinden çok daha gerçekçi bir noktaya dayanır:

“Bana neyin yaklaşmasına izin vereceğimi ben seçiyorum.”

İkinci teması kişisel güçtür. Kişisel güç başkasına hükmetmek değildir. Öfkeyle konuşmak, karşı tarafı yenmek veya sürekli haklı çıkmaya çalışmak da değildir. Kişisel güç, insanın kendi kararlarının sorumluluğunu taşıyabilmesidir.

Bazen güç konuşmaktır. Bazen susmaktır. Bazen kalmaktır. Bazen gitmektir. Bazen mücadele etmektir. Bazen de artık mücadele etmeye değmeyen bir şeyden enerjiyi çekmektir.

KORTENGRİ'nin bu haftaki en önemli öğretisi bu yüzden:

GÜCÜNÜ KANITLAMAYA ÇALIŞMA. GÜCÜNÜ KORU.

Üçüncü tema şanstır. Buradaki şans kavramını yalnızca tesadüfi kazanç olarak düşünmeyin. Bazen şans doğru zamanda doğru insanla karşılaşmaktır. Bazen yanlış bir kapının kapanmasıdır. Bazen son anda verilen doğru karardır. Bazen de uzun zamandır göremediğiniz bir fırsatı fark etmektir.

KORTENGRİ çalışmasında şans, “hiçbir şey yapmadan mucize beklemek” değil; fırsatı fark edecek kadar açık, onu değerlendirecek kadar cesur ve yanlış olanı reddedecek kadar güçlü olmak anlamına gelir.

Dördüncü tema enerjisel sınırlardır. Spiritüel dilde “enerjimi koruyorum” dediğimiz şeyi günlük hayatta çok somut davranışlara çevirebiliriz. Her tartışmaya girmemek, özel hayatımızı herkese anlatmamak, sürekli şikâyet eden insanlarla aramıza mesafe koymak, manipülasyonu fark etmek ve gerektiğinde “hayır” diyebilmek bunların başında gelir.

Çünkü en güçlü zırhlardan biri sınır koyabilmektir.

KORTENGRİ Yantra bu nedenle özellikle kendisini son dönemde yorgun, dağılmış veya başkalarının talepleri altında ezilmiş hissedenler için sembolik bir hatırlatıcı olarak kullanılabilir. Yeni bir işe başlayanlar, önemli görüşmelere hazırlananlar, rekabetli ortamlarda bulunanlar, hayatında büyük bir karar vermek üzere olanlar veya kendisini yeniden toparlamak isteyenler de bu sembolü kişisel niyet çalışmalarına dahil edebilir.

28 Eylül–4 Ekim haftasında yantrayı evinizde veya çalışma alanınızda temiz ve sakin bir noktaya yerleştirebilirsiniz. Sabah birkaç dakika karşısında sessizce oturun. Üç derin nefes alın. Korktuğunuz insanları veya olayları düşünmek yerine kendi merkezinizde güçlü ve sakin olduğunuzu hayal edin.

Ardından şu niyeti söyleyin:

“KENDİ ALANIMIN BEKÇİSİYİM.

GÜCÜMÜ KORUYORUM.

KORKUYLA DEĞİL, CESARETLE HAREKET EDİYORUM.

BANA İYİ GELENİ KABUL EDİYOR, BANA AİT OLMAYANI SINIRLARIMIN DIŞINDA BIRAKIYORUM.

ŞANSIM AÇIK, ZİHNİM NET, İRADEM GÜÇLÜ.

KENDİ MERKEZİMDEYİM.”

Yantranın önünde bir dilek tutacaksanız, başka bir insanın iradesini değiştirmeye yönelik niyetlerden kaçının. “Beni arasın”, “bana bağlansın”, “rakibim kaybetsin” yerine “Benim için doğru kapılar açılsın, yanlış olanlardan korunabileyim ve doğru kararı verecek gücü bulayım” şeklinde çalışmak KORTENGRİ'nin sembolizmiyle çok daha uyumludur.

KORTENGRİ'nin zırh kavramı da özellikle önemlidir.

KORTENGRİ'nin zırh kavramı da özellikle önemlidir.

Buradaki zırh görünmez bir tehlikeye karşı bilimsel olarak kanıtlanmış doğaüstü bir kalkan değildir. Yantrayı, kişiye kendi sınırlarını, iradesini ve niyetini hatırlatan spiritüel bir odak sembolü olarak düşünmek daha doğrudur.

Çünkü gerçek hayatta korunmanın da karşılığı vardır: sezgiyi dinlemek ama kanıtı göz ardı etmemek, insanları gözlemlemek, özel bilgileri korumak, maddi konularda tedbirli olmak, gerektiğinde mesafe koymak ve tehlikeli bir durumda somut güvenlik önlemleri almak.

KORTENGRİ'nin özü korkuyu büyütmek değil, korkunun üzerimizdeki hâkimiyetini küçültmektir.

Bu hafta kendinize üç soru sorun:

NEREDE GÜCÜMÜ GEREKSİZ YERE HARCIYORUM?

KİME VEYA NEYE SINIR KOYMAM GEREKİYOR?

HANGİ KONUDA ARTIK KENDİ GÜCÜME GÜVENMELİYİM?

Cevaplarınız KORTENGRİ çalışmasının gerçek niyetini belirlesin.

28 Eylül–4 Ekim haftasının ana cümlesi ise:

“BEN KORKUDAN DUVAR ÖRMÜYORUM; GÜCÜMDEN BİR ZIRH YAPIYORUM.”

KORTENGRİ sana saldırmayı değil sağlam durmayı, korkmayı değil farkında olmayı, başkalarını kontrol etmeyi değil kendi gücünü yönetmeyi, şansı beklemeyi değil geldiğinde fark etmeyi hatırlatsın.

Bu haftanın yantrası KORTENGRİ.

KORUN.

GÜCÜNÜ TOPLA.

SINIRLARINI KORU.

ŞANSINA ALAN AÇ.

VE EN ÖNEMLİSİ, KENDİ GÜCÜNÜ BAŞKALARININ ELİNE VERME.

ÇÜNKÜ EN GÜÇLÜ ZIRH, KENDİ MERKEZİNDE KALABİLMEKTİR.

Yasal Uyarı: AstrodehA’ya ait özgün yantra tasarımları, metinleri ve diğer yaratıcı çalışmalar yürürlükteki fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında sahip oldukları koruma ölçüsünde korunur. Tescil veya patent korumasına ilişkin ifadeler yalnızca gerçekten mevcut ve doğrulanabilir tescil veya patent kayıtları bulunması halinde kullanılmalıdır. İzinsiz çoğaltma ve ticari kullanımlarda ilgili yasal haklar saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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