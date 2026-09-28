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1 Ekim'de Başlayacaktı, Son Anda Ertelendi: Ev, Arsa Alacaklar İçin Yeni Tarih Belli Oldu

1 Ekim'de Başlayacaktı, Son Anda Ertelendi: Ev, Arsa Alacaklar İçin Yeni Tarih Belli Oldu

Dolandırıcılık Konut Tapu Satışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 19:31
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Ev, arsa ve iş yeri satışlarında zorunlu hale gelmesi beklenen Güvenli Ödeme Sistemi için takvim bir kez daha değişti. 1 Ekim 2026'da devreye girmesi planlanan uygulama, Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla 1 Aralık 2026'ya ertelendi. Gerekçe ise tapu ile bankalar arasındaki teknik altyapının henüz tamamlanamaması.

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Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi.

Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre ertelemenin temel nedeni, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bilgi sistemleri ile bankalar arasında kurulması gereken teknik bağlantının henüz tam olarak hazır olmaması. Bankaların kendi altyapılarını bu yapıya uyarlama çalışmaları sürüyor ve süreç öngörülenden uzun sürdü.

Bakanlık, veri paylaşımını hızlandırmak için ayrıca bir düzenlemeye gitti. Buna göre TKGM ile bankalar arasındaki bilgi akışını kolaylaştıracak bir entegratör belirlenecek. Bankaların teknik hazırlığı tamamlandığında uygulama önce pilot olarak hayata geçirilecek, zorunlu dönem ise 1 Aralık'ta başlayacak.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle şekillenen sistem için bu ilk erteleme değil. Takvim daha önce de ileri alınmıştı; son kararla birlikte alıcı ve satıcılara iki aylık ek süre daha tanınmış oldu.

Para ve tapu aynı anda el değiştirecek: Amaç dolandırıcılığın önünü kesmek.

Para ve tapu aynı anda el değiştirecek: Amaç dolandırıcılığın önünü kesmek.

Güvenli Ödeme Sistemi; konut, arsa ve iş yeri gibi taşınmazların satışında bedelin nakit, havale ya da EFT ile ödendiği işlemleri kapsıyor. Sistemin çıkış noktası, tapudaki mülkiyet devri ile satış bedelinin el değiştirmesini eş zamanlı hale getirmek.

Tapu işlemlerinde sık karşılaşılan sorunlar arasında alıcının parayı gönderdiği halde tapuyu alamaması ya da satıcının mülkü devrettikten sonra ödemeyi tahsil edememesi öne çıkıyor. Sahte kimlik ve sahte belgelerle yapılan dolandırıcılık girişimleri de tapu müdürlüklerinin gündeminden düşmüyor. Yeni uygulamayla bu risklerin büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Bakanlık, sistemin yalnızca bireysel mağduriyetlerin önüne geçmekle kalmayıp kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlayacağını vurguluyor. Satış bedelinin kayıt altındaki güvenli bir kanal üzerinden aktarılması, bu alandaki denetimi de kolaylaştıracak.

Ev ya da arsa satışı planlayanlar için şimdilik bir değişiklik yok. 1 Aralık'a kadar işlemler mevcut yöntemlerle yapılmaya devam edecek. Pilot uygulamanın ne zaman başlayacağı ise bankaların hazırlıklarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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