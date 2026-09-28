1 Ekim'de Başlayacaktı, Son Anda Ertelendi: Ev, Arsa Alacaklar İçin Yeni Tarih Belli Oldu

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre ertelemenin temel nedeni, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bilgi sistemleri ile bankalar arasında kurulması gereken teknik bağlantının henüz tam olarak hazır olmaması. Bankaların kendi altyapılarını bu yapıya uyarlama çalışmaları sürüyor ve süreç öngörülenden uzun sürdü.

Bakanlık, veri paylaşımını hızlandırmak için ayrıca bir düzenlemeye gitti. Buna göre TKGM ile bankalar arasındaki bilgi akışını kolaylaştıracak bir entegratör belirlenecek. Bankaların teknik hazırlığı tamamlandığında uygulama önce pilot olarak hayata geçirilecek, zorunlu dönem ise 1 Aralık'ta başlayacak.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle şekillenen sistem için bu ilk erteleme değil. Takvim daha önce de ileri alınmıştı; son kararla birlikte alıcı ve satıcılara iki aylık ek süre daha tanınmış oldu.