1 Ekim'de Başlayacaktı, Son Anda Ertelendi: Ev, Arsa Alacaklar İçin Yeni Tarih Belli Oldu
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Ev, arsa ve iş yeri satışlarında zorunlu hale gelmesi beklenen Güvenli Ödeme Sistemi için takvim bir kez daha değişti. 1 Ekim 2026'da devreye girmesi planlanan uygulama, Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla 1 Aralık 2026'ya ertelendi. Gerekçe ise tapu ile bankalar arasındaki teknik altyapının henüz tamamlanamaması.
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Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi.
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Para ve tapu aynı anda el değiştirecek: Amaç dolandırıcılığın önünü kesmek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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