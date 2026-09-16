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15 Gün Sonra Tapuda Bu Sisteme Geçiliyor: Yeni Kurala Uymayan Satış Yapamayacak

15 Gün Sonra Tapuda Bu Sisteme Geçiliyor: Yeni Kurala Uymayan Satış Yapamayacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 19:27
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Ticaret Bakanlığı tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik kapsamındaki kritik düzenlemede sona gelindi. Taşınmaz satışında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen 'Güvenli Ödeme Sistemi', 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale geliyor. Yeni kurala uymayanlar satış işlemini gerçekleştiremeyecek.

İşte detaylar...

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Tapu müdürlükleri ve bankalar entegrasyonuyla yürütülecek sistem sayesinde para transferi tamamen güvenli bir ortamda tamamlanacak.

Tapu müdürlükleri ve bankalar entegrasyonuyla yürütülecek sistem sayesinde para transferi tamamen güvenli bir ortamda tamamlanacak.

Alıcının gönderdiği satış bedeli, taşınmazın tapudaki resmi devri tamamlanana kadar satıcının hesabına aktarılmayacak. Böylece mülkiyet devri ile para akışı eş zamanlı olarak güvence altına alınacak ve kayıt dışılığın önüne geçilecek.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, yeni dönemin detaylarına dikkat çekti.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, yeni dönemin detaylarına dikkat çekti.

Sistemin mağduriyetleri önlemek adına atılmış hayati bir adım olduğunu belirten Arpacı, şu ifadeleri kullandı:

'Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok, ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde, her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem.'

İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi için alıcı ve satıcılara uyarılarda bulunan ATEM Başkanı Arpacı, sürecin taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla yürütülmesinin önemini vurguladı.

İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi için alıcı ve satıcılara uyarılarda bulunan ATEM Başkanı Arpacı, sürecin taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla yürütülmesinin önemini vurguladı.

Odaya ulaşan şikayetlerin büyük çoğunluğunun kayıtsız ve vergi levhasız 'merdiven altı' kişilerden kaynaklandığını belirten Arpacı, yetki belgeli danışmanların vatandaşlara rehberlik edeceğini kaydetti.

Arpacı ayrıca, sistemin tam amacına ulaşabilmesi için gerçek satış değeri ile rayiç bedel arasındaki farkın kapatılması gerektiğini ve rayiç bedel dışındaki tutarın elden ödenmesi gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesini son derece önemsediklerini ifade etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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