15 Gün Sonra Tapuda Bu Sisteme Geçiliyor: Yeni Kurala Uymayan Satış Yapamayacak

Sistemin mağduriyetleri önlemek adına atılmış hayati bir adım olduğunu belirten Arpacı, şu ifadeleri kullandı:

'Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok, ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde, her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem.'