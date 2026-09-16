15 Gün Sonra Tapuda Bu Sisteme Geçiliyor: Yeni Kurala Uymayan Satış Yapamayacak
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Ticaret Bakanlığı tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik kapsamındaki kritik düzenlemede sona gelindi. Taşınmaz satışında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen 'Güvenli Ödeme Sistemi', 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale geliyor. Yeni kurala uymayanlar satış işlemini gerçekleştiremeyecek.
İşte detaylar...
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Tapu müdürlükleri ve bankalar entegrasyonuyla yürütülecek sistem sayesinde para transferi tamamen güvenli bir ortamda tamamlanacak.
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Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, yeni dönemin detaylarına dikkat çekti.
İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi için alıcı ve satıcılara uyarılarda bulunan ATEM Başkanı Arpacı, sürecin taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla yürütülmesinin önemini vurguladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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