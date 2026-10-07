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20 Milyar TL ile Yurt Dışına Kaçtığı İddia Edilen Osman Arıkan Nacar, Kayıtlarda Asgari Ücretli Gösterilmiş!

20 Milyar TL ile Yurt Dışına Kaçtığı İddia Edilen Osman Arıkan Nacar, Kayıtlarda Asgari Ücretli Gösterilmiş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 07:59
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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi’ndeki yazısında fon soruşturmasında 20 Milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen Osman Arıkan Nacar’ı gündemine aldı. “20 milyar TL’lik makam şoförü” yazısıyla Osman Arıkan Nacar hakkında ilginç bilgiler gündeme getiren İsmail Saymaz’ın yazdığına göre; Nacar, 2023’ten bugüne kadar asgari ücretli çalışan bir makam şoförü olarak görünüyor. Kayıtlara göre, Osman Arıkan Nacar Romanya’da şarkıcılık yapan Ervin Asan isimli bir şarkıcının makam şoförü.

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İşte İsmail Saymaz’ın Osman Arkan Nacar hakkında yazdığı “20 milyar TL’lik makam şoförü” yazısından bir bölüm:

İşte İsmail Saymaz’ın Osman Arkan Nacar hakkında yazdığı “20 milyar TL’lik makam şoförü” yazısından bir bölüm:

“Deveden büyük fil var. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin indirdiği 2.2 milyar TL’nin 10 katını Osman Arıkan Nacar cebine atarak yurt dışına kaçtı. Nacar’ın şansı, Kaya kadar popüler olmaması. Yoksa AK Parti’nin bürokrat kadroları arasında yer alıyor. 

Sağlık Bakanlığı’nda kritik koltuklar Nacar’a emanet edilmiş. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanlığı...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı... Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... 

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuş. 

Kardeşi Halil Nacar, halen Adana İl Sağlık Müdürü.

Nacar, gözlerinize inanamayacaksınız ama 2023’ten bugüne ve şimdi hâlâ sigorta kaydında makam şöförü görünüyor. 

Brüt maaşı 33.030 TL olarak belirtiliyor. 

Yani, asgari ücretli gösterilmiş! ROMANYALI ERVİN Nacar, kayıtlarda 1993 doğumlu Ervin Asan’ın makam şöförü olarak görünüyor. 

Asan, Romanya Köstence doğumlu bir Türk. Açık kaynaklara göre Romanya vatandaşı ve bu ülkede şarkıcılık yapıyor. 

Kayıtlarda, Adana İmamoğlu’ndaki Kilikya Tarım Anonim Şirketi’nde pazarlamacı gösterilmiş.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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