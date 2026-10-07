20 Milyar TL ile Yurt Dışına Kaçtığı İddia Edilen Osman Arıkan Nacar, Kayıtlarda Asgari Ücretli Gösterilmiş!
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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi’ndeki yazısında fon soruşturmasında 20 Milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen Osman Arıkan Nacar’ı gündemine aldı. “20 milyar TL’lik makam şoförü” yazısıyla Osman Arıkan Nacar hakkında ilginç bilgiler gündeme getiren İsmail Saymaz’ın yazdığına göre; Nacar, 2023’ten bugüne kadar asgari ücretli çalışan bir makam şoförü olarak görünüyor. Kayıtlara göre, Osman Arıkan Nacar Romanya’da şarkıcılık yapan Ervin Asan isimli bir şarkıcının makam şoförü.
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İşte İsmail Saymaz’ın Osman Arkan Nacar hakkında yazdığı “20 milyar TL’lik makam şoförü” yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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