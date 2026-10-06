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Fon Ödemeleri Nasıl Yapılacak? 10 Maddelik Teklif Meclis’e Geliyor, 1 Milyon TL Altı Alacaklar Bu Ay Ödenecek

Fon Ödemeleri Nasıl Yapılacak? 10 Maddelik Teklif Meclis’e Geliyor, 1 Milyon TL Altı Alacaklar Bu Ay Ödenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 19:29
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AK Parti, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara yapılacak geri ödemelerin yasal zeminini oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma veya pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyor. Toplam 455 bin 578 yatırımcıdan yaklaşık 350 bininin alacağı 1 milyon liranın altında kalıyor ve bu grubun parasının bu ay içinde ödenmesi hedefleniyor.

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1 milyon liranın altındaki alacaklar bu ay ödenecek, daha yüksek tutarlar varlıklar nakde çevrildikçe kademeli olarak verilecek.

1 milyon liranın altındaki alacaklar bu ay ödenecek, daha yüksek tutarlar varlıklar nakde çevrildikçe kademeli olarak verilecek.

Edinilen bilgiye göre ödemeler tek seferde değil, aşamalı olarak yapılacak. İlk etapta yaklaşık 350 bin yatırımcının 1 milyon lira altındaki alacakları kapatılacak; fon başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yöntemi uygulanacak. Daha yüksek tutarlı alacaklar ise fonların varlıklarının nakde çevrilme hızına bağlı olarak sonraki aşamalarda ödenecek.

Yatırımcılara yalnızca ana para değil, enflasyon farkı da verilecek. Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. AK Parti kaynakları, sürecin hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan yürütüleceğini belirtti. Fonlardaki menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar nakde çevrilerek yatırımcı ödemelerine ayrılacak.

Öte yandan soruşturma sürüyor: 85 kişi tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan soruşturma sürüyor: 85 kişi tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre fon soruşturmasında 85 kişi tutuklandı, 207 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Şimdiye kadar 5 kişi gönüllü olarak TMSF hesaplarına iade yaptı.

Teklifin Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından yasalaşma sürecinin ekim ayı içinde tamamlanması ve ödemelerin hemen ardından başlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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