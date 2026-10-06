Fon Ödemeleri Nasıl Yapılacak? 10 Maddelik Teklif Meclis’e Geliyor, 1 Milyon TL Altı Alacaklar Bu Ay Ödenecek

Edinilen bilgiye göre ödemeler tek seferde değil, aşamalı olarak yapılacak. İlk etapta yaklaşık 350 bin yatırımcının 1 milyon lira altındaki alacakları kapatılacak; fon başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yöntemi uygulanacak. Daha yüksek tutarlı alacaklar ise fonların varlıklarının nakde çevrilme hızına bağlı olarak sonraki aşamalarda ödenecek.

Yatırımcılara yalnızca ana para değil, enflasyon farkı da verilecek. Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. AK Parti kaynakları, sürecin hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan yürütüleceğini belirtti. Fonlardaki menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar nakde çevrilerek yatırımcı ödemelerine ayrılacak.