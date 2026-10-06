Fon Ödemeleri Nasıl Yapılacak? 10 Maddelik Teklif Meclis’e Geliyor, 1 Milyon TL Altı Alacaklar Bu Ay Ödenecek
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AK Parti, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara yapılacak geri ödemelerin yasal zeminini oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma veya pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyor. Toplam 455 bin 578 yatırımcıdan yaklaşık 350 bininin alacağı 1 milyon liranın altında kalıyor ve bu grubun parasının bu ay içinde ödenmesi hedefleniyor.
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1 milyon liranın altındaki alacaklar bu ay ödenecek, daha yüksek tutarlar varlıklar nakde çevrildikçe kademeli olarak verilecek.
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Öte yandan soruşturma sürüyor: 85 kişi tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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