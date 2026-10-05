650 Kişi 227 Milyar Lirayı Çekti: Fon Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Hesaplar Boşaltıldı
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Fon skandalında yeni bir rakam gündeme oturdu: Sözcü'nün ulaştığı verilere göre, SPK'nın tasfiye kararından hemen önce 650 kişi toplam 227 milyar lirayı fonlardan çekerek hesaplarını boşalttı. Portföy yönetim şirketlerindeki toplam fon değeri 16 Eylül'de 349 milyar 638 milyon liraydı, tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'de ise 122 milyar 511 milyon liraya geriledi.
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16 Eylül'den 17 Eylül'e tek günde 227 milyar lira fonlardan çıktı.
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Çıkış yapan 650 kişinin kim olduğu hâlâ açıklanmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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