650 Kişi 227 Milyar Lirayı Çekti: Fon Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Hesaplar Boşaltıldı

Portföy yönetim şirketlerindeki toplam fon değeri 16 Eylül'de 349 milyar 638 milyon 487 bin liraydı. SPK'nın tasfiye kararını açıkladığı 17 Eylül'de bu tutar 122 milyar 511 milyon 681 bin liraya düştü. Aradaki fark, tam 227 milyar 126 milyon 806 bin lira.

Sözcü'nün hesabına göre bu parayı çeken 650 kişinin kişi başına ortalama çıkışı yaklaşık 350 milyon lirayı buluyor. Daha geniş bir zaman diliminde bakıldığında ise 2 Eylül ile 2 Ekim arasındaki toplam para çıkışı 364 milyar 657 milyon 977 bin liraya ulaştı.