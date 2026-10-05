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650 Kişi 227 Milyar Lirayı Çekti: Fon Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Hesaplar Boşaltıldı

650 Kişi 227 Milyar Lirayı Çekti: Fon Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Hesaplar Boşaltıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 07:27
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Fon skandalında yeni bir rakam gündeme oturdu: Sözcü'nün ulaştığı verilere göre, SPK'nın tasfiye kararından hemen önce 650 kişi toplam 227 milyar lirayı fonlardan çekerek hesaplarını boşalttı. Portföy yönetim şirketlerindeki toplam fon değeri 16 Eylül'de 349 milyar 638 milyon liraydı, tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'de ise 122 milyar 511 milyon liraya geriledi.

Kaynak: Deniz Bilici Göçmen / Sözcü

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16 Eylül'den 17 Eylül'e tek günde 227 milyar lira fonlardan çıktı.

16 Eylül'den 17 Eylül'e tek günde 227 milyar lira fonlardan çıktı.

Portföy yönetim şirketlerindeki toplam fon değeri 16 Eylül'de 349 milyar 638 milyon 487 bin liraydı. SPK'nın tasfiye kararını açıkladığı 17 Eylül'de bu tutar 122 milyar 511 milyon 681 bin liraya düştü. Aradaki fark, tam 227 milyar 126 milyon 806 bin lira.

Sözcü'nün hesabına göre bu parayı çeken 650 kişinin kişi başına ortalama çıkışı yaklaşık 350 milyon lirayı buluyor. Daha geniş bir zaman diliminde bakıldığında ise 2 Eylül ile 2 Ekim arasındaki toplam para çıkışı 364 milyar 657 milyon 977 bin liraya ulaştı.

Çıkış yapan 650 kişinin kim olduğu hâlâ açıklanmadı.

Çıkış yapan 650 kişinin kim olduğu hâlâ açıklanmadı.

SPK, 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün kurduğu 130 fonun tasfiyesine karar vermiş, bu şirketlerin TEFAS'taki tüm alım-satım işlemlerini de durdurmuştu. Kurumun MKK kayıtlarına dayanan verisine göre bu yedi şirketin 131 fonunda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. Tasfiye süresi, fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak üç aydan altı aya çıkarıldı.

Karardan önce yaşanan çıkışların başlangıcı ise daha eskiye uzanıyor: Pusula Portföy'e 28 Ağustos sonrasında 132,7 milyar liralık çıkış talebi geldi ve şirket 15 Eylül'de temerrüde düştü. Soruşturma cephesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi şirketin yöneticilerine yönelik mal varlığı tedbirlerinin aynen sürdüğünü duyurdu; tutuklananların sayısı 60'ı aştı. 

Sözcü'nün gündeme getirdiği asıl soru ise yanıtsız: Tasfiye kararı kamuoyuna duyurulmadan hemen önce o 227 milyar lirayı çeken 650 kişi kim?

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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