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Fon Soruşturmasında Balıkçı İsmet ve Özata Denizcilik Yöneticilerinden 4 Kişi Tutuklandı

Fon Soruşturmasında Balıkçı İsmet ve Özata Denizcilik Yöneticilerinden 4 Kişi Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 00:41
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Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimlerle ilgili hakimlik kararını verdi. Listede daha önce adı geçen birçok kişi de yer aldı.

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13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklama Suçlarını Soruşturma Bürosu yürütüyor. NTV ve TRT Haber'in aktardığına göre soruşturma, 17 Eylül'de MASAK'a yapılan sevkin ardından başladı ve Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin 2024'ten bu yana yaptığı para transferleri ile kripto hareketlerini kapsıyor. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

Dört kişi tutuklandı.

Dört kişi tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i hakkında tutuklama talep edilmişti. Hakimliğin kararıyla bunlardan 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski BDDK Kurul Üyesi ve Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, Özata Denizcilik yönetiminden Ali Çil, Destek Finans Faktoring yönetiminden Adem Karatepe ve kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak bilinen İsmet Öğüt bulunuyor. Bazı kaynaklar Adem Karatepe'nin görevini Pardus Portföy Başkan Yardımcısı olarak veriyor. Tutuklama talep edilen diğer dört isim, Özata Denizcilik yönetiminden Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Finans Faktoring yönetiminden Kerim Tosun ve Mesut Altan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dokuz şüpheliye tedbir kararı verildi.

Dokuz şüpheliye tedbir kararı verildi.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden tutuklanmayan 9'una ise farklı tedbirler uygulandı. Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi kararı verilirken, Tolga Tuğtekin, Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun ve Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada daha önce Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener de tutuklanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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