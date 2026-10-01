Fon Soruşturmasında Balıkçı İsmet ve Özata Denizcilik Yöneticilerinden 4 Kişi Tutuklandı
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Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimlerle ilgili hakimlik kararını verdi. Listede daha önce adı geçen birçok kişi de yer aldı.
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13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Dört kişi tutuklandı.
Dokuz şüpheliye tedbir kararı verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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