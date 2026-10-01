Fon Soruşturmasında Balıkçı İsmet ve Özata Denizcilik Yöneticilerinden 4 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklama Suçlarını Soruşturma Bürosu yürütüyor. NTV ve TRT Haber'in aktardığına göre soruşturma, 17 Eylül'de MASAK'a yapılan sevkin ardından başladı ve Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin 2024'ten bu yana yaptığı para transferleri ile kripto hareketlerini kapsıyor. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklu sayısı 65'e yükseldi.