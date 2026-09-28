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Fon Skandalında 'Balıkçı İsmet' İddiası: İsmet Öğüt Adına 3 Milyar 92 Milyon 75 Bin 513 TL Para Çıkışı Oldu!

Fon Skandalında 'Balıkçı İsmet' İddiası: İsmet Öğüt Adına 3 Milyar 92 Milyon 75 Bin 513 TL Para Çıkışı Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 14:02
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyarlık fon soruşturmasının mali ve siber suç deşifreleri ayağında, yeni bir bir para trafiğinin gün yüzüne çıktığı iddia edildi. 

A Haber’de yer alan iddiaya göre; Kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına, kritik süreçte tam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında şüpheli fon çıkışı yapıldığı iddia edildi. Adli makamlar, bu devasa para hareketleri ile şahsın ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt arasında organik bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

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Türkiye’de fon skandalı, eski AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan Kara ve eşinin mali hareketleri gündemleri devam ederken bir ismin daha yüklü miktarda para aldığı iddia edildi.

Türkiye’de fon skandalı, eski AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan Kara ve eşinin mali hareketleri gündemleri devam ederken bir ismin daha yüklü miktarda para aldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasındaki mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. 

Kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak bilinen Öğüt adına gerçekleşen çıkışların kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve paranın nihai yararlanıcıları inceleniyor. Fonlardan çıkan tutarların hangi hesaplara aktarıldığı ve soruşturma konusu işlemlerle ilişkisi de araştırılıyor.

İncelemede, İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığına da bakılıyor. Bu yönde bir ilişkinin varlığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit aktarılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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