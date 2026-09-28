Fon Skandalında 'Balıkçı İsmet' İddiası: İsmet Öğüt Adına 3 Milyar 92 Milyon 75 Bin 513 TL Para Çıkışı Oldu!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyarlık fon soruşturmasının mali ve siber suç deşifreleri ayağında, yeni bir bir para trafiğinin gün yüzüne çıktığı iddia edildi.
A Haber’de yer alan iddiaya göre; Kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına, kritik süreçte tam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında şüpheli fon çıkışı yapıldığı iddia edildi. Adli makamlar, bu devasa para hareketleri ile şahsın ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt arasında organik bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.
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Türkiye’de fon skandalı, eski AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan Kara ve eşinin mali hareketleri gündemleri devam ederken bir ismin daha yüklü miktarda para aldığı iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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