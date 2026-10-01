MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Hakem Kerem Ersoy'la Görüşmesinin Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Konuşma, Ersoy'un maçlarda görev almamasıyla ilgili olarak ilerliyor. Kayıtta Gündoğdu'nun sert bir tonla 'Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol' dediği aktarılıyor. Haberlerde yer alan bir başka bölümde ise Gündoğdu'nun 'Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum' ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Kaydın devamında 'Hakemliğinden olacaksın' sözlerinin de geçtiği, ayrıca 'MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur' uyarısının yapıldığı öne sürülüyor. Kaynaklar bu ifadeleri tehdit olarak yorumluyor, ancak sözlerin yazıya geçirilmiş tam metni kamuoyuyla paylaşılmış değil.