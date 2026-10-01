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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Hakem Kerem Ersoy'la Görüşmesinin Ses Kaydı Ortaya Çıktı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Hakem Kerem Ersoy'la Görüşmesinin Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 23:44
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Türk futbolunu sarsan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren bir ses kaydındaki ifadeler, hakem camiasında bir kez daha tartışma başlattı.

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Ses kaydı soruşturma dosyasında ortaya çıktı.

Ses kaydı soruşturma dosyasında ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı. Kayıt, soruşturma dosyasında yer alan dijital materyaller arasında gösteriliyor. Ersoy ise dosyada şikâyetçi sıfatıyla bulunuyor ve görüşme, hakem camiasında baskı ve görevi kötüye kullanma iddialarının incelendiği sürecin önemli parçalarından biri olarak aktarılıyor.

Gündoğdu'nun sözleri tehdit olarak yorumlandı.

Gündoğdu'nun sözleri tehdit olarak yorumlandı.

Konuşma, Ersoy'un maçlarda görev almamasıyla ilgili olarak ilerliyor. Kayıtta Gündoğdu'nun sert bir tonla 'Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol' dediği aktarılıyor. Haberlerde yer alan bir başka bölümde ise Gündoğdu'nun 'Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum' ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Kaydın devamında 'Hakemliğinden olacaksın' sözlerinin de geçtiği, ayrıca 'MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur' uyarısının yapıldığı öne sürülüyor. Kaynaklar bu ifadeleri tehdit olarak yorumluyor, ancak sözlerin yazıya geçirilmiş tam metni kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Babası da konuşmanın konusu oldu.

Babası da konuşmanın konusu oldu.

Kayıttaki dikkat çeken başlıklardan biri de Ersoy'un babası, eski hakem Fahir Ersoy oldu. Aktarılanlara göre Gündoğdu, babanın bazı dernek faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getirdi ve hakemi babasından ayrı düşünemeyeceğini söyledi. Haberlerde bu bölüm 'Seni babandan ayrı düşünemem' şeklinde yer alıyor. Kayıtta ayrıca 'Devlet takip ediyor, yakalıyor' sözlerinin de bulunduğu iddia ediliyor.

Kayıtların hukuki durumu netleşmedi.

Kayıtların hukuki durumu netleşmedi.

Ses kaydının dosyaya hangi koşullarda girdiği, ne zaman alındığı ve ne kadar inceleme yapıldığı henüz netleşmiş değil. Görüşmenin tarihi de açıklanmadı. Ersoy'un bu sezonun ilk üç haftasında üç maçta yardımcı hakem olarak görev aldığı, bu maçlarda toplam 13 sarı kart çıktığı ve kırmızı kart gösterilmediği de aktarılıyor. Gündoğdu'nun kayıttaki sözlere ilişkin bir açıklaması ise henüz paylaşılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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