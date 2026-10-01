MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Hakem Kerem Ersoy'la Görüşmesinin Ses Kaydı Ortaya Çıktı
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Türk futbolunu sarsan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren bir ses kaydındaki ifadeler, hakem camiasında bir kez daha tartışma başlattı.
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Ses kaydı soruşturma dosyasında ortaya çıktı.
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Gündoğdu'nun sözleri tehdit olarak yorumlandı.
Babası da konuşmanın konusu oldu.
Kayıtların hukuki durumu netleşmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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