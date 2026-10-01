Doğal Gaz Faturasında Yeni Sistem Bu Kış Başlıyor: Limiti Aşanın Tüm Tüketimi 26,73 TL'den Hesaplanacak
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Nisan ayında devreye giren kademeli doğal gaz tarifesi, ısınma sezonuyla birlikte ilk kez gerçek sınavını verecek. Toplam 21,8 milyon aboneden yaklaşık 2,8 milyonu (yüzde 12) bulundukları ilin aylık limitini aşarsa devlet desteğinden yararlanamayacak. Limitin altında kalan 19 milyon abone için destek aynen sürüyor. Vergiler dahil metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,88 TL, Kademe-2'de 26,73 TL oldu.
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Limit her ilde farklı: Ekim'de İstanbul'da 43,73, Ankara'da 76,86, İzmir'de 25,11 metreküpü aşan Kademe-2'ye geçiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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