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Doğal Gaz Faturasında Yeni Sistem Bu Kış Başlıyor: Limiti Aşanın Tüm Tüketimi 26,73 TL'den Hesaplanacak

Doğal Gaz Faturasında Yeni Sistem Bu Kış Başlıyor: Limiti Aşanın Tüm Tüketimi 26,73 TL'den Hesaplanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 09:01
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Nisan ayında devreye giren kademeli doğal gaz tarifesi, ısınma sezonuyla birlikte ilk kez gerçek sınavını verecek. Toplam 21,8 milyon aboneden yaklaşık 2,8 milyonu (yüzde 12) bulundukları ilin aylık limitini aşarsa devlet desteğinden yararlanamayacak. Limitin altında kalan 19 milyon abone için destek aynen sürüyor. Vergiler dahil metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,88 TL, Kademe-2'de 26,73 TL oldu.

[Kaynak: Sabah]

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Limit her ilde farklı: Ekim'de İstanbul'da 43,73, Ankara'da 76,86, İzmir'de 25,11 metreküpü aşan Kademe-2'ye geçiyor.

Limit her ilde farklı: Ekim'de İstanbul'da 43,73, Ankara'da 76,86, İzmir'de 25,11 metreküpü aşan Kademe-2'ye geçiyor.

Sabah'ın aktardığı Ekim ayı limitleri illere göre ciddi fark gösteriyor. Antalya'da sınır 16,94 metreküp, Diyarbakır'da 31,69, Rize'de 34,18, Hakkari'de 45,19, Kars'ta 53,39, Erzurum'da 62,83, Kütahya'da ise 70,93 metreküp. Limitler EPDK'nın beş yıllık tüketim verilerine göre her il ve her ay için ayrı hesaplanıyor; kış aylarına doğru hızla yükseliyor. İzmir'de Eylül'de 18,92 olan sınır Kasım'da 61,43 metreküpe çıkıyor.

Birim fiyatlar vergiler öncesinde Kademe-1'de 10,62 TL, Kademe-2'de 18 TL. Aradaki fark yaklaşık yüzde 70. Asıl can yakan ayrıntı ise şu: Sabah'a göre limiti aşanlar yalnızca fazla kısım için değil, o ayki tüm tüketimleri için yüksek tarifeden faturalandırılacak. Bu yüzden limiti bir metreküp aşmak bile faturayı ciddi biçimde büyütebiliyor.

Muafiyetler de var: ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit yakınları ve gaziler ile ekmek üreticileri kademeye tabi değil. Şehit yakını ve gazilere metreküpü 5,31 TL'den tek tarife uygulanıyor. Merkezi sistemle ısınan binalarda ise toplam tüketim daire sayısına bölünerek hesaplanıyor; bu da tek bir dairenin yüksek kullanımının tüm binayı üst tarifeye taşıma riskini doğuruyor.

Faturalama dönemi iki aya denk gelirse her ayın limiti kendi dönemi için ayrı ayrı uygulanıyor. Limit aşılan ayın ardından tüketim sınırın altına düşerse abonenin bir sonraki ay yeniden Kademe-1'den yararlanabilmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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