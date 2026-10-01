Doğal Gaz Faturasında Yeni Sistem Bu Kış Başlıyor: Limiti Aşanın Tüm Tüketimi 26,73 TL'den Hesaplanacak

Sabah'ın aktardığı Ekim ayı limitleri illere göre ciddi fark gösteriyor. Antalya'da sınır 16,94 metreküp, Diyarbakır'da 31,69, Rize'de 34,18, Hakkari'de 45,19, Kars'ta 53,39, Erzurum'da 62,83, Kütahya'da ise 70,93 metreküp. Limitler EPDK'nın beş yıllık tüketim verilerine göre her il ve her ay için ayrı hesaplanıyor; kış aylarına doğru hızla yükseliyor. İzmir'de Eylül'de 18,92 olan sınır Kasım'da 61,43 metreküpe çıkıyor.

Birim fiyatlar vergiler öncesinde Kademe-1'de 10,62 TL, Kademe-2'de 18 TL. Aradaki fark yaklaşık yüzde 70. Asıl can yakan ayrıntı ise şu: Sabah'a göre limiti aşanlar yalnızca fazla kısım için değil, o ayki tüm tüketimleri için yüksek tarifeden faturalandırılacak. Bu yüzden limiti bir metreküp aşmak bile faturayı ciddi biçimde büyütebiliyor.

Muafiyetler de var: ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit yakınları ve gaziler ile ekmek üreticileri kademeye tabi değil. Şehit yakını ve gazilere metreküpü 5,31 TL'den tek tarife uygulanıyor. Merkezi sistemle ısınan binalarda ise toplam tüketim daire sayısına bölünerek hesaplanıyor; bu da tek bir dairenin yüksek kullanımının tüm binayı üst tarifeye taşıma riskini doğuruyor.

Faturalama dönemi iki aya denk gelirse her ayın limiti kendi dönemi için ayrı ayrı uygulanıyor. Limit aşılan ayın ardından tüketim sınırın altına düşerse abonenin bir sonraki ay yeniden Kademe-1'den yararlanabilmesi bekleniyor.