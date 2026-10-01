article/comments
article/share
Haberler
TV
3. Atv Dizisi de Final mi Yapıyor? İddialara Oyunculardan Paylaşımla Cevap Geldi!

3. Atv Dizisi de Final mi Yapıyor? İddialara Oyunculardan Paylaşımla Cevap Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 09:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın erken finali henüz soğumamışken, ATV'nin sıradaki dizisi için de aynı iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi. Hedefteki isim, cumartesi akşamlarının yeni dizisi Mercan Köşk oldu. Kadro ise iddialar karşısında susmayı seçmedi: Oyuncular hesaplarından paylaştıkları karelere tek bir not düştü, 'Tam Gaz Devam'. Peki Mercan Köşk gerçekten final mi yapıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mercan Köşk, Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı Tarsus'ta iki ailenin eski hesaplaşmasının ortasına bırakıyor.

Mercan Köşk, Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı Tarsus'ta iki ailenin eski hesaplaşmasının ortasına bırakıyor.

Mercan Köşk, 5 Eylül'de cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yola çıktı. Her şey, düğününün hemen ardından eşi ortadan kaybolan Cemre'yle başlıyor. Genç kadın gerçeği bulmak için Tarsus'a gidiyor ama kendini Mercandağ ve Hozan ailelerinin yıllardır dinmeyen husumetinin tam ortasında buluyor. Karşısındaki isim ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras Akıncı. Aras'ı Çukur ve Aşk 101'le tanıdığımız Kubilay Aka, Cemre'yi ise Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor.

İlk bölümde 2,78 Total reytingi alan dizi, 3. bölümde 2,74'te kaldı.

İlk bölümde 2,78 Total reytingi alan dizi, 3. bölümde 2,74'te kaldı.

Final söylentileri, dizinin reyting karnesi üzerinden konuşuluyor. Mercan Köşk, 5 Eylül'deki ilk bölümüyle Total'de ikinci sıraya yerleşmişti. Üçüncü bölüm ise 2,74'te kaldı ve Total'de 3. oldu; Kanal D'nin 4,63'le zirveye oturan dizisi Güller ve Günahlar'ı yakalamak mümkün olmadı. Kulislerde dizinin kanalla 8 bölümlük bir ön anlaşması olduğu ve devam kararının reytinglere bağlı olduğu konuşuluyor. Ortada ne kanaldan ne de yapım şirketinden gelen resmi bir final açıklaması görünüyor.

Başkalarının Hayatı'nın da katılmasıyla cumartesi akşamı dizi sayısı dörde çıktı, rekabet iyice kızıştı.

Başkalarının Hayatı'nın da katılmasıyla cumartesi akşamı dizi sayısı dörde çıktı, rekabet iyice kızıştı.

Cumartesi akşamı artık tam bir dizi savaşı: Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Mercan Köşk vardı; 26 Eylül'de Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı da arenaya katıldı. Üstelik Mercan Köşk'ün cuma akşamı yayınlanan tekrar bölümü Total'de 2,03 alıp 12. sıraya yerleşti. Bu oran yeni bölümün Total reytingine yaklaşınca 'Dizi cuma akşamına mı alınmalı?' sorusu da konuşulmaya başladı. Kadro ise tartışmanın ortasında rahat: 'Tam Gaz Devam' diyerek yola devam mesajı verdi. Kimi paylaşım selfie, kimi toplu kare ama hepsinin altındaki not aynı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın