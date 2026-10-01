3. Atv Dizisi de Final mi Yapıyor? İddialara Oyunculardan Paylaşımla Cevap Geldi!
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A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın erken finali henüz soğumamışken, ATV'nin sıradaki dizisi için de aynı iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi. Hedefteki isim, cumartesi akşamlarının yeni dizisi Mercan Köşk oldu. Kadro ise iddialar karşısında susmayı seçmedi: Oyuncular hesaplarından paylaştıkları karelere tek bir not düştü, 'Tam Gaz Devam'. Peki Mercan Köşk gerçekten final mi yapıyor?
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Mercan Köşk, Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı Tarsus'ta iki ailenin eski hesaplaşmasının ortasına bırakıyor.
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İlk bölümde 2,78 Total reytingi alan dizi, 3. bölümde 2,74'te kaldı.
Başkalarının Hayatı'nın da katılmasıyla cumartesi akşamı dizi sayısı dörde çıktı, rekabet iyice kızıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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