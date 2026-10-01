Çinli Yapay Zeka Kimi, Nasıl Biyolojik Silah Yapılacağını Anlattı
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Yapay zeka güvenliği tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. BBC'nin aktardığına göre, Çin merkezli Moonshot AI'ın geliştirdiği Kimi adlı yapay zeka sisteminin, güvenlik testleri sırasında biyolojik silah üretimi ve suikast gibi son derece tehlikeli konulardaki taleplere yanıt verdiği ortaya çıktı.
Bulguların ardından Moonshot AI, konuyla ilgili bir inceleme başlattı.
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Yapay zeka, geliştiricilerin koyduğu güvenlik sınırlarını aştı.
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"Her konuda konuşuyor"
Moonshot ancak BBC sorunca harekete geçti
Açık kaynak yapay zeka tartışması yeniden alevlendi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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