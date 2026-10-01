Çinli Yapay Zeka Kimi, Nasıl Biyolojik Silah Yapılacağını Anlattı

Mindgard, Moonshot'u 27 Temmuz'da e-postayla uyardı ve yaklaşık bir hafta sonra ikinci bir mesaj gönderdi. 12 Eylül'de ise konuyla ilgili bir blog yazısı yayımladı. Ancak Mindgard'a göre Moonshot, kendileriyle ancak BBC'nin yorum almak için şirkete ulaşmasının ardından iletişime geçti.

Moonshot ise BBC'ye yaptığı açıklamada, üçüncü tarafların katkılarını daha iyi ve daha güvenli yapay zeka geliştirmenin temel bir parçası olarak gördüğünü belirtti. BBC'nin gördüğü bir yazışmada da şirketin, Kimi sürümünün bu tür talepleri yüksek oranda reddettiğini savunduğu görülüyor.