"Bizi Öldürebilir" Diyerek İstifa Etti: Yapay Zeka Araştırmacısından Çarpıcı Paylaşım

Coxon, sık sorulan 'gerçekten böyle düşünüyorlarsa neden geliştirmeye devam ediyorlar' sorusuna da değindi. OpenAI'da pek çok kişinin bu riskin uygarlık ölçeğindeki ağırlığını tam olarak içselleştirmediğini, Anthropic'te ise riskin bilindiğini ama şirketin rakiplerine güvenmediği için 'ilk kendisi ulaşmak' üzerine kurulu bir yarışa kilitlendiğini öne sürdü.

Bu yarışı ve konunun 'sona ulaşma' aşamasına girmeyi, özel bir şirketin iç yazışma kanalından başlatılabilecek kadar hafife alınmaması gereken kibirli bir kumar olarak nitelendirdi.

Yine de koordinasyon ihtimaline dair umutlu olduğunu belirten Coxon, yakın zamanda yaşanan bir siber güvenlik olayını (Hugging Face'e yönelik saldırıyı örnek gösterdi) ABD merkezli şirketler arasında hızı yavaşlatma yönünde anlaşmaları daha olası kıldığını, ama küresel bir yarışın önüne geçilmesi için bazı çalışmalara geçici sınırlamalar getirilmesi gibi maliyetli adımların gerekebileceğini düşündüğünü aktardı.

Son paylaşımında ise laboratuvarlarda çalışan araştırmacılara seslenerek, önümüzdeki yılların nasıl hissettireceğini bir kez daha düşünmelerini, bir yapay zeka modelinin zihnini derinlemesine anlamadan süper zeka düzeyinde bir pekiştirmeli öğrenme sürecini başlatıp başlatmamayı sorgulamaları gerektiğini söyledi.