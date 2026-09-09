"Bizi Öldürebilir" Diyerek İstifa Etti: Yapay Zeka Araştırmacısından Çarpıcı Paylaşım
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Hem OpenAI hem de Anthropic'te üç yıl boyunca yapay zeka ön eğitimi (pretraining) üzerine çalışan bir araştırmacı, Anthropic'teki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Jacob Coxon isimli araştırmacı, istifasının ardından attığı bir dizi paylaşımda iki şirketin de yapay zeka geliştirme sürecinde sorumlu davranmadığını ileri sürdü.
Paylaşım kısa sürede 20 milyondan fazla görüntülenme aldı, dünyada viral oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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