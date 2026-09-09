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"Bizi Öldürebilir" Diyerek İstifa Etti: Yapay Zeka Araştırmacısından Çarpıcı Paylaşım

"Bizi Öldürebilir" Diyerek İstifa Etti: Yapay Zeka Araştırmacısından Çarpıcı Paylaşım

Yapay Zeka
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 09:45
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Hem OpenAI hem de Anthropic'te üç yıl boyunca yapay zeka ön eğitimi (pretraining) üzerine çalışan bir araştırmacı, Anthropic'teki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Jacob Coxon isimli araştırmacı, istifasının ardından attığı bir dizi paylaşımda iki şirketin de yapay zeka geliştirme sürecinde sorumlu davranmadığını ileri sürdü. 

Paylaşım kısa sürede 20 milyondan fazla görüntülenme aldı, dünyada viral oldu.

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Yapay Zeka Araştırmacısından Çarpıcı İstifa: İki Şirket de Sorumlu Davranmıyor

Yapay Zeka Araştırmacısından Çarpıcı İstifa: İki Şirket de Sorumlu Davranmıyor

9 Eylül'de yaptığı ilk paylaşımda Anthropic'ten ayrıldığını duyuran Coxon, hem OpenAI hem Anthropic bünyesinde toplam üç yıl boyunca modellerin ön eğitim süreçlerinde görev aldığını belirtti. İki şirketin de kendi kendini geliştirebilen süper zekaya doğru sorumsuzca hız kesmeden ilerlediğini ve bunun 'insanlığın hayatıyla kumar oynamak' anlamına geldiğini savundu.

Devamındaki paylaşımlarında bu teknolojinin gücünün hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Coxon, yakın gelecekte herhangi bir sistemi çökertebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek ve gerçek anlamda güç ile kaynak edinebilecek düzeyde yapay zeka sistemlerinin ortaya çıkacağını iddia etti. Bu alanda çalışan pek çok kişinin, yapay zekanın on yıl bitmeden insanlığı yok edebileceğine gerçekten inandığını, bunun bir halkla ilişkiler numarası olmadığını, yöneticilerin kamuoyu önünde daha ölçülü konuşsa da özel sohbetlerde aynı korkuyu dile getirdiğini söyledi.

"Kimse Kimseye Güvenmiyor"

"Kimse Kimseye Güvenmiyor"

Coxon, sık sorulan 'gerçekten böyle düşünüyorlarsa neden geliştirmeye devam ediyorlar' sorusuna da değindi. OpenAI'da pek çok kişinin bu riskin uygarlık ölçeğindeki ağırlığını tam olarak içselleştirmediğini, Anthropic'te ise riskin bilindiğini ama şirketin rakiplerine güvenmediği için 'ilk kendisi ulaşmak' üzerine kurulu bir yarışa kilitlendiğini öne sürdü. 

Bu yarışı ve konunun 'sona ulaşma' aşamasına girmeyi, özel bir şirketin iç yazışma kanalından başlatılabilecek kadar hafife alınmaması gereken kibirli bir kumar olarak nitelendirdi.

Yine de koordinasyon ihtimaline dair umutlu olduğunu belirten Coxon, yakın zamanda yaşanan bir siber güvenlik olayını (Hugging Face'e yönelik saldırıyı örnek gösterdi) ABD merkezli şirketler arasında hızı yavaşlatma yönünde anlaşmaları daha olası kıldığını, ama küresel bir yarışın önüne geçilmesi için bazı çalışmalara geçici sınırlamalar getirilmesi gibi maliyetli adımların gerekebileceğini düşündüğünü aktardı. 

Son paylaşımında ise laboratuvarlarda çalışan araştırmacılara seslenerek, önümüzdeki yılların nasıl hissettireceğini bir kez daha düşünmelerini, bir yapay zeka modelinin zihnini derinlemesine anlamadan süper zeka düzeyinde bir pekiştirmeli öğrenme sürecini başlatıp başlatmamayı sorgulamaları gerektiğini söyledi.

Coxon'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımlardan bazılarına buradan ulaşabilirsiniz:

'Bugün Anthropic'ten istifa ettim. Son üç yılımı hem OpenAI hem de Anthropic'te ön eğitim araştırmaları yaparak geçirdim. Her iki şirket de sorumlu davranmıyor. Kendini geliştiren süper zekâya doğru düz bir yarış yapıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar. Daha fazla düşünce aşağıda.'

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'Bu teknolojinin gücünü küçümsemeyin. Bunlar yakında her şeyi hackleyebilen, herhangi bir alanı bir gecede devrimleştiren ve gerçek güç ile kaynaklar edinebilen süper insan sistemleri olacak. Hepimiz bu alanlardaki ilerlemeyi bizzat gözlemledik ve ilerleme yavaşlamıyor.'

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'Yapay zeka geliştiren insanlar, on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimi bir şekilde inanıyor. Bu bir pazarlama numarası değil. Tam tersine, birçok yönetici ve kıdemli araştırmacı, basında mantıklı görünmek için ifadelerine dikkatle bürünüyor - ama aynı insanlar özelde korkularını dile getiriyor. Başka hiçbir insan etkinliği bu düzeyde bir tehlike oluşturmuyor.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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