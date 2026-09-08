Polonya’da Robotlar Yapay Zekaya Karşı Sokağa Çıktı: “İş Yerlerini Koruyun”
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Kaynak: https://www.euronews.com/next/2026/09...
Yapay zekânın iş hayatındaki etkisi giderek büyürken, Polonya’dan dikkat çeken bir protesto geldi. Başkent Varşova’da yaklaşık 30 robot, yapay zekâ ve robotlaşmanın insanların işlerini tehdit edebileceğine dikkat çekmek için sokağa çıktı. Robotların “İş yerlerini koruyun” sloganlarıyla gerçekleştirdiği eylem, görenleri şaşırttı.
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Yapay zekâ ve robot teknolojilerinin iş gücü piyasasındaki etkileri tartışılmaya devam ederken, Polonya’dan dikkat çeken bir protesto geldi.
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Protestoda yer alan yapay zekâ destekli insansı robot Agibot A3 de eylemin amacına ilişkin açıklama yaptı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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