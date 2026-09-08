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Polonya’da Robotlar Yapay Zekaya Karşı Sokağa Çıktı: “İş Yerlerini Koruyun”

Polonya’da Robotlar Yapay Zekaya Karşı Sokağa Çıktı: “İş Yerlerini Koruyun”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 13:23
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Yapay zekânın iş hayatındaki etkisi giderek büyürken, Polonya’dan dikkat çeken bir protesto geldi. Başkent Varşova’da yaklaşık 30 robot, yapay zekâ ve robotlaşmanın insanların işlerini tehdit edebileceğine dikkat çekmek için sokağa çıktı. Robotların “İş yerlerini koruyun” sloganlarıyla gerçekleştirdiği eylem, görenleri şaşırttı.

Kaynak: https://www.euronews.com/next/2026/09...
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Yapay zekâ ve robot teknolojilerinin iş gücü piyasasındaki etkileri tartışılmaya devam ederken, Polonya’dan dikkat çeken bir protesto geldi.

Yapay zekâ ve robot teknolojilerinin iş gücü piyasasındaki etkileri tartışılmaya devam ederken, Polonya’dan dikkat çeken bir protesto geldi.

Başkent Varşova’da yaklaşık 30 robot, çalışanların geleceğine ilişkin endişelere dikkat çekmek amacıyla Dijital İşler Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“Democratism” adlı girişimin organize ettiği protestoya farklı türlerde robotlar katıldı. İki ayaklı insansı robotların yanı sıra dört ayaklı robot köpeklerin de yer aldığı eylemde, robotlar ellerindeki bayraklarla bakanlık binası önünde tur attı.

Robotların hoparlörlerinden ise “İş yerlerini koruyun”, “Kurallar koyma zamanı” ve “Beklemeyin, düzenleyin” şeklinde sloganlar yükseldi.

Protestoda yer alan yapay zekâ destekli insansı robot Agibot A3 de eylemin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Protestoda yer alan yapay zekâ destekli insansı robot Agibot A3 de eylemin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Robot, gösteriye katılanların yapay zekâ ve robot teknolojilerinin artık yalnızca geleceğe ilişkin bir senaryo olmadığını, bu teknolojilerin bugün kullanılabilir durumda olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti.

Eylemi organize eden Grzegorz Kulis ise özellikle insansı robotların ve yapay zekânın insanların yaptığı işlerin yerini alma ihtimaline dikkat çekti.

Kulis, gerekli önlemler alınmadığı takdirde çalışma hayatında ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini belirterek çalışanları koruyacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu savundu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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